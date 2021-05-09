Жителей Киева напугал парад загадочных огней в ночном небе: что это было

В ночном небе Киева увидели парад загадочных огней, которые двигались ровным рядом. Летящие звезды удивили жителей столицы, но разгадка явления довольно проста. Это парад спутников Starlink, запущенных компанией SpaceX Илона Маска.

"Ребят, а что это такое? Вызываем пояснительную бригаду", - подписаны кадры.

На них видно, что огни один за другим выплывают из-за облака, выстраиваясь в одну линию.

Как выяснилось, это не НЛО, а спутники Starlink, которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1300. Благодаря им компания Илона Маска планирует сделать интернет доступным для жителей всей планеты.

Видео: В небе над Киевом заметили парад загадочных огней (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети быстро нашли разгадку "космическому" явлению. Вот что они пишут в комментариях: