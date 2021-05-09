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Жителей Киева напугал парад загадочных огней в ночном небе: что это было

Новина українською → Киев, Воскресенье 09 мая 2021 08:50
Жителей Киева напугал парад загадочных огней в ночном небе: что это было В небе над Киевом заметили парад загадочных огней (скрин видео)
Автор: Светлана Мащенко

В ночном небе Киева увидели парад загадочных огней, которые двигались ровным рядом. Летящие звезды удивили жителей столицы, но разгадка явления довольно проста. Это парад спутников Starlink, запущенных компанией SpaceX Илона Маска.

Видео опубликовал ресурс Киев Оперативный.

"Ребят, а что это такое? Вызываем пояснительную бригаду", - подписаны кадры.

На них видно, что огни один за другим выплывают из-за облака, выстраиваясь в одну линию.

Как выяснилось, это не НЛО, а спутники Starlink, которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1300. Благодаря им компания Илона Маска планирует сделать интернет доступным для жителей всей планеты.

Видео: В небе над Киевом заметили парад загадочных огней (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети быстро нашли разгадку "космическому" явлению. Вот что они пишут в комментариях:

  • Спутники Старлинк, уже больше года периодично наблюдаю их в ночном небе.
  • Starlink спутники! А всі: літаки ледь чути шуми, НЛО!
  • Це парад супутників Маска. Минулого року вони так само літали один за одним. Видовище феєричне.

Напомним, что последний запуск 60 спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX состоялся 4 мая.

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