22-річна донька Кравець заговорила про весілля і зізналася, чим заробляє на життя

Зі слів Марії, наразі вона працює стилістом, продає речі українського бренду та консультує людей з приводу стилю.

"Мені в цілому це подобається, але я розумію, що це не назавжди, тому продовжую шукати себе", - сказала вона.

Дівчина також поділилася, що хоча стиль і мода є важливою частиною її життя, її справжня пристрасть - це танці.

Марія мріє поєднати свою любов до танців із професійною діяльністю та монетизувати свою творчість у цій сфері. Марія Кравець (фото: instagram.com/maarriill)

Однак наразі вона змушена поєднувати захоплення з роботою в продажах, щоб забезпечити себе та мати можливість рухатися вперед у пошуках нових можливостей для розвитку.

“В ідеалі мені хочеться монетизувати свою творчість, яка б була пов'язана з танцями, які я обожнюю. Але поки що для того, аби за щось жити, я працюю в продажах", - розповіла Кравець-молодша.

Також спадкоємиця телеведучої сказала, чи планує вже весілля зі своїм бойфрендом Ростиславом.

"З моїм хлопцем ми разом вже понад два роки, живемо разом. Щодо весілля, ви знаєте, наше покоління легше до цього ставиться. Головне - у нас є любов, і щодо дітей ми теж навіть не думаємо про це", - поділилася Марія. Марія Кравець з бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

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