22-летняя дочь Кравец заговорила о свадьбе и призналась, чем зарабатывает на жизнь

22-летняя дочь телеведущей Елены Кравец Мария сказала, почему не спешит узаконивать отношения с бойфрендом, а также призналась, чем зарабатывает на жизнь.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий старшей наследницы артистки для ТСН.ua.
По словам Марии, сейчас она работает стилистом, продает вещи украинского бренда и консультирует людей по поводу стиля.
"Мне в целом это нравится, но я понимаю, что это не навсегда, поэтому продолжаю искать себя", - сказала она.
Девушка также поделилась, что хотя стиль и мода являются важной частью ее жизни, ее настоящая страсть - это танцы.
Мария мечтает совместить свою любовь к танцам с профессиональной деятельностью и монетизировать свое творчество в этой сфере.
Однако пока она вынуждена совмещать увлечение с работой в продажах, чтобы обеспечить себя и иметь возможность двигаться вперед в поисках новых возможностей для развития.
"В идеале мне хочется монетизировать свое творчество, которое было бы связано с танцами, которые я обожаю. Но пока что для того, чтобы за что-то жить, я работаю в продажах", - рассказала Кравец-младшая.
Также наследница телеведущей сказала, планирует ли уже свадьбу со своим бойфрендом Ростиславом.
"С моим парнем мы вместе уже более двух лет, живем вместе. Относительно свадьбы, вы знаете, наше поколение легче к этому относится. Главное - у нас есть любовь, и насчет детей мы тоже даже не думаем об этом", - поделилась Мария.
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