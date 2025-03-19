22-летняя дочь Кравец заговорила о свадьбе и призналась, чем зарабатывает на жизнь

По словам Марии, сейчас она работает стилистом, продает вещи украинского бренда и консультирует людей по поводу стиля.

"Мне в целом это нравится, но я понимаю, что это не навсегда, поэтому продолжаю искать себя", - сказала она.

Девушка также поделилась, что хотя стиль и мода являются важной частью ее жизни, ее настоящая страсть - это танцы.

Мария мечтает совместить свою любовь к танцам с профессиональной деятельностью и монетизировать свое творчество в этой сфере. Мария Кравец (фото: instagram.com/maarriill)

Однако пока она вынуждена совмещать увлечение с работой в продажах, чтобы обеспечить себя и иметь возможность двигаться вперед в поисках новых возможностей для развития.

"В идеале мне хочется монетизировать свое творчество, которое было бы связано с танцами, которые я обожаю. Но пока что для того, чтобы за что-то жить, я работаю в продажах", - рассказала Кравец-младшая.

Также наследница телеведущей сказала, планирует ли уже свадьбу со своим бойфрендом Ростиславом.

"С моим парнем мы вместе уже более двух лет, живем вместе. Относительно свадьбы, вы знаете, наше поколение легче к этому относится. Главное - у нас есть любовь, и насчет детей мы тоже даже не думаем об этом", - поделилась Мария. Мария Кравец с бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)

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