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22 прості звички, які успішні люди роблять до 9 ранку

22 ранкові звички успішних людей (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Багато людей вважають ранок найпродуктивнішим часом доби. Це час, коли мозок свіжий, а відволікаючі фактори мінімальні. Не дивно, що успішні люди часто мають чітко визначений ранковий розпорядок, який допомагає їм розпочати день з відчуттям бадьорості, зосередженості та максимальної продуктивності.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас 22 прості звички, які успішні люди стараються робити до 9 години ранку.

Що роблять успішні люди вранці 

  1. Випивають склянку води. Вода допомагає організму прокинутися і зволожитися після сну.
  2. Роблять зарядку. Фізичні вправи (навіть 10-15 хвилин) - це чудовий спосіб розпочати день і зарядитись енергією.  
  3. Медитують або моляться. Медитація або молитва може допомогти зосередитися і заспокоїтися.
  4. Складають список справ. Запис того, що хочеш зробити протягом дня, допомагає залишатися організованими та зосередженими.
  5. З'їдають здоровий сніданок. Сніданок - це найважливіший прийом їжі дня, тому переконайтеся, що їсте щось поживне і корисне.
  6. Застилають ліжко. Застилання ліжка може здатися дрібницею, але цей процес дає відчуття того, що ви контролюєте свій день.
  7. Слухають мотивуючу музику. Прослуховування мотивуючої музики може допомогти налаштуватися на успіх. І це не жарти!
  8. Висловлюють вдячність. Подумайте про кілька речей, за які ви вдячні долі чи вищим силам, і просто промовте "дякую".
  9. Ставлять собі цілі. Визначте, чого хочете досягти конкретно в цей день.
  10. Позитивно налаштовуються. Подумайте про те, чого хочете досягти, і вірте, що можете це зробити!
  11. Допомагають іншим. Допомога іншим (зокрема й донати на ЗСУ або волонтерам) - це чудовий спосіб зробити світ кращим і відчути себе добре.
  12. Проводять час із близькими.  
  13. Вивчають щось нове. Завжди є щось нове, чому можна навчитися, й що допоможе розвиватися як особистісно, так і професійно.
  14. Балують себе. Зробіть щось приємне для себе, наприклад, прийміть ванну, прочитайте книгу, подивіться фільм, послухайте подкаст тощо.
  15. Записують свої думки. Ведення щоденника допоможе розібратися у своїх думках і почуттях.
  16. Планують своє харчування. Планування раціону на день допомагає зробити здоровий вибір і уникнути нездорових перекусів.
  17. Працюють над своїми творчими проєктами. Проведіть деякий час, займаючись малюванням, написанням віршів/прози або грою на музичному інструменті.
  18. Вивчають нові мови. 
  19. Говорять "ні" неважливим справам. Говоріть "ні" справам, які відволікають вас від ваших цілей. 
  20. Читають новини: Будьте в курсі поточних подій.
  21. Прибирають своє робоче місце. Організоване робоче місце може допомогти вам бути більш зосередженим та продуктивним.
  22. Сміються: Сміх - це найкращі ліки.

4 поради від успішних людей, які повинні дотримуватися всі

Будьте послідовні. Намагайтеся вставати та лягати спати щодня в один і той самий час, навіть у вихідні. 

Створіть сприятливу атмосферу для сну. Ваша спальня має бути темною, тихою і прохолодною. Уникайте використання електронних пристроїв за годину до сну, оскільки синє світло, яке вони випромінюють, може порушити ваш сон.

Встановіть реалістичні цілі. Не намагайтеся занадто багато змінити занадто швидко. Почніть з невеликих змін, які ви можете легко впровадити у своє життя, і поступово додавайте більше.

Будьте терплячі. Зміна звичок вимагає часу. Не здавайтеся, якщо у вас не виходить відразу. Продовжуйте працювати, і зрештою ви побачите результати.

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