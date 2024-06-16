Якщо ви часто використовуєте ці 6 фраз, то ви психічно сильніші за інших людей
Психологічно сильні люди здатні долати труднощі, досягати мети, втілювати мрії у життя й у своїй залишатися чесними із собою. Але є фрази, які часто говорять собі ті, хто психологічно сильніший за інших.
Які саме фрази собі говорять дуже сильні психологічно люди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на коментар психолога та письменника Скотта Маутца для Huffpost.
За його словами, ментально сильні люди впевнені в собі, вони стійкі та сміливі, можуть швидко орієнтуватися в житті та приймати рішення, вони бачать мету та вміють спілкуватися з людьми. Він упевнений, що, прокачуючи ці якості, можна збільшити "психологічну" силу.
Для цього варто уважно ставитись до того, що кажете іншим і самому собі. На думку експерта, якщо людина буде регулярно вимовляти ці шість фраз, вона на кілька голів вища за інших у ментальному плані.
Мені цього достатньо
Зазвичай люди постійно говорять про те, чого їм не вистачає, чого недостатньо для щастя, особливо коли захоплюються порівнянням свого життя з життям інших. Зациклюються на тому, що вони не такі красиві, розумні, багаті, талановиті.
Але всі люди різні, і єдине порівняння, яке є доречним, - порівняння з тим, яким ви самі були вчора. Єдине по-справжньому важливе питання - ростете ви чи ні. Психологічно сильні люди постійно нагадують про це, щоб зміцнити впевненість у собі.
Ця невдача відкриє нові можливості
Щось не сталося, не склалося, не пощастило, спіткала невдача або ви в чомусь розчарувалися, або в комусь, то варто це сприймати не як обмеження чи крах, а як можливість.
Психологічно сильні люди тримають фокус у тому, що вони є, навіть у найскладнішій ситуації, і зосереджуються у тому, які можливості їм відкриваються зараз.
Я дозволяю собі мріяти про більше
Ми навіть уявити собі боїмося, що опинимося на місці тих, кому відчайдушно заздримо: подорожуватимемо в далекі країни, відпочиватимемо біля моря, менше працюватимемо і більше зароблятимемо, бути стрункими, купимо дороге житло та машину…
Ми говоримо собі: "Щось грандіозне трапляється з іншими людьми, а не з такими, як я". Але чому б вам не прокачати свої м'язи сміливості та піти в той бік? Хто вигадав, що вам так не можна? Ви самі себе обмежили у мріях?
У психологічно сильних людей є звичка мислити масштабно. Вони дали собі на це дозвіл і закликають інших робити те саме.
Нерішучість обходиться мені дуже дорого
Здатність приймати рішення і зациклюватися у цьому, що може призвести до іншого результату, - правило психологічно сильних людей. Вони не паралізовані страхом зробити неправильний вибір. Вони нагадують собі та іншим, що треба усвідомлювати, що відбувається, якщо рішення відкладається.
У пісні Freewill канадського рок-гурту Rush є такі рядки: "Якщо ви вирішили не приймати рішення, ви все одно зробили вибір".
"Часто це дорогий вибір. Терміни та витрати можуть зрости, а ресурси - виснажитися", - каже Скотт Маутц.
Я контролюю те, що можу контролювати
Наша психологічна сила тісно пов'язана з досягненнями, а щоб вони були, потрібно прокачати м'язи цілеспрямованості. Часто люди приділяють надто багато уваги тому, що контролювати не можна, це не так. Важливо регулярно проводити "контрольну перевірку".
"Намалюйте просту таблицю з двох стовпців. У лівому перерахуйте те, що заважає вам досягти мети. Обведіть жирним тільки ті пункти, які ви можете контролювати. А у правому стовпчику напишіть те, що ви реально можете зробити, щоб упоратися з переліченими ліворуч проблемами, такими, що піддаються вашому контролю", - рекомендує експерт.
Не "Я маю це робити", а "Я зроблю це"
Оцініть різницю цих двох фраз. Друга точно змушує вас почуватися краще і бадьоріше. Якщо вам не подобається щось у своїй рутинній діяльності, ну, буває таке, без чого не досягти мети, сприймайте ці обов'язки не як "я маю це зробити", а як "я зроблю це".
Наприклад, потрібно скласти нудний звіт чи зателефонувати комусь, кому не хочеться. Говоріть собі не "Я маю зробити дзвінок", а "Я сьогодні зателефоную". Це звучить оптимістичніше. Так ви тренуєте просту навичку психологічно сильної людини, зберігаєте позитив, енергію та радість протягом усього дня.
Раніше ми писали про те, чому чоловікам важко ділитися своїми почуттями та страхами.
А ще розповідали про те, які способи люди найчастіше використовують, щоб приховати зраду.