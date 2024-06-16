Якщо ви часто використовуєте ці 6 фраз, то ви психічно сильніші за інших людей

Психологічно сильні люди здатні долати труднощі, досягати мети, втілювати мрії у життя й у своїй залишатися чесними із собою. Але є фрази, які часто говорять собі ті, хто психологічно сильніший за інших.

Які саме фрази собі говорять дуже сильні психологічно люди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на коментар психолога та письменника Скотта Маутца для Huffpost.

За його словами, ментально сильні люди впевнені в собі, вони стійкі та сміливі, можуть швидко орієнтуватися в житті та приймати рішення, вони бачать мету та вміють спілкуватися з людьми. Він упевнений, що, прокачуючи ці якості, можна збільшити "психологічну" силу.

Для цього варто уважно ставитись до того, що кажете іншим і самому собі. На думку експерта, якщо людина буде регулярно вимовляти ці шість фраз, вона на кілька голів вища за інших у ментальному плані.

Мені цього достатньо

Зазвичай люди постійно говорять про те, чого їм не вистачає, чого недостатньо для щастя, особливо коли захоплюються порівнянням свого життя з життям інших. Зациклюються на тому, що вони не такі красиві, розумні, багаті, талановиті.

Але всі люди різні, і єдине порівняння, яке є доречним, - порівняння з тим, яким ви самі були вчора. Єдине по-справжньому важливе питання - ростете ви чи ні. Психологічно сильні люди постійно нагадують про це, щоб зміцнити впевненість у собі.

Ця невдача відкриє нові можливості

Щось не сталося, не склалося, не пощастило, спіткала невдача або ви в чомусь розчарувалися, або в комусь, то варто це сприймати не як обмеження чи крах, а як можливість.

Психологічно сильні люди тримають фокус у тому, що вони є, навіть у найскладнішій ситуації, і зосереджуються у тому, які можливості їм відкриваються зараз.

Я дозволяю собі мріяти про більше

Ми навіть уявити собі боїмося, що опинимося на місці тих, кому відчайдушно заздримо: подорожуватимемо в далекі країни, відпочиватимемо біля моря, менше працюватимемо і більше зароблятимемо, бути стрункими, купимо дороге житло та машину…

Ми говоримо собі: "Щось грандіозне трапляється з іншими людьми, а не з такими, як я". Але чому б вам не прокачати свої м'язи сміливості та піти в той бік? Хто вигадав, що вам так не можна? Ви самі себе обмежили у мріях?

У психологічно сильних людей є звичка мислити масштабно. Вони дали собі на це дозвіл і закликають інших робити те саме.

Нерішучість обходиться мені дуже дорого

Здатність приймати рішення і зациклюватися у цьому, що може призвести до іншого результату, - правило психологічно сильних людей. Вони не паралізовані страхом зробити неправильний вибір. Вони нагадують собі та іншим, що треба усвідомлювати, що відбувається, якщо рішення відкладається.

У пісні Freewill канадського рок-гурту Rush є такі рядки: "Якщо ви вирішили не приймати рішення, ви все одно зробили вибір".

"Часто це дорогий вибір. Терміни та витрати можуть зрости, а ресурси - виснажитися", - каже Скотт Маутц.

Я контролюю те, що можу контролювати

Наша психологічна сила тісно пов'язана з досягненнями, а щоб вони були, потрібно прокачати м'язи цілеспрямованості. Часто люди приділяють надто багато уваги тому, що контролювати не можна, це не так. Важливо регулярно проводити "контрольну перевірку".

"Намалюйте просту таблицю з двох стовпців. У лівому перерахуйте те, що заважає вам досягти мети. Обведіть жирним тільки ті пункти, які ви можете контролювати. А у правому стовпчику напишіть те, що ви реально можете зробити, щоб упоратися з переліченими ліворуч проблемами, такими, що піддаються вашому контролю", - рекомендує експерт.

Не "Я маю це робити", а "Я зроблю це"

Оцініть різницю цих двох фраз. Друга точно змушує вас почуватися краще і бадьоріше. Якщо вам не подобається щось у своїй рутинній діяльності, ну, буває таке, без чого не досягти мети, сприймайте ці обов'язки не як "я маю це зробити", а як "я зроблю це".

Наприклад, потрібно скласти нудний звіт чи зателефонувати комусь, кому не хочеться. Говоріть собі не "Я маю зробити дзвінок", а "Я сьогодні зателефоную". Це звучить оптимістичніше. Так ви тренуєте просту навичку психологічно сильної людини, зберігаєте позитив, енергію та радість протягом усього дня.