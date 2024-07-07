22 простые привычки, которые успешные люди делают до 9 утра

Что делают успешные люди утром

Выпивают стакан воды. Вода помогает организму проснуться и увлажниться после сна. Делают зарядку. Физические упражнения (даже 10-15 минут) - это отличный способ начать день и зарядиться энергией. Медитируют или молятся. Медитация или молитва могут помочь сосредоточиться и успокоиться. Составляют список дел. Запись того, что ты хочешь сделать в течение дня, помогает оставаться организованными и сосредоточенными. Съедают здоровый завтрак. Завтрак - это самый важный прием пищи дня, поэтому убедитесь, что едите что-то питательное и полезное. Застилают кровать. Застилка кровати может показаться пустяком, но этот процесс дает ощущение того, что вы контролируете свой день. Слушают мотивирующую музыку. Прослушивание мотивирующей музыки может помочь настроиться на успех. И это не шутки! Выражают признательность. Подумайте о нескольких вещах, за которые вы благодарны судьбам или высшим силам, и просто произнесите "спасибо". Задают себе цели. Определите, чего хотите добиться именно в этот день. Положительно настраиваются. Подумайте о том, чего хотите добиться и верьте, что можете это сделать! Помогают другим. Помощь другим (в том числе и донаты на ВСУ или волонтерам) - это отличный способ сделать мир лучше и почувствовать себя хорошо. Проводят время с близкими. Изучают что-нибудь новое. Всегда есть что-то новое, чему можно научиться и что поможет развиваться как личностно, так и профессионально. Балуют себя. Сделайте что-нибудь приятное для себя, например, примите ванну, прочтите книгу, посмотрите фильм, послушайте подкаст и т.д. Записывают свои мысли. Ведение дневника поможет разобраться в своих мыслях и чувствах. Планируют свое питание. Планировка рациона в день помогает сделать здоровый выбор и избежать нездоровых перекусов. Работают над своими творческими проектами. Проведите некоторое время, занимаясь рисованием, написанием стихов/прозы или игрой на музыкальном инструменте. Учат новые языки. Говорят "нет" неважным делам. Говорите "нет" делам, которые отвлекают вас от ваших целей. Читайте новости: Будьте в курсе текущих событий. Убирают свое рабочее место. Организованное рабочее место поможет вам быть более сосредоточенным и продуктивным. Смеются: Смех - это лучшее лекарство.

4 советы от успешных людей, которые должны соблюдать все

Будьте последовательны. Старайтесь вставать и ложиться спать каждый день в одно и то же время, даже в выходные.

Создайте благоприятную атмосферу для сна. Ваша спальня должна быть темной, тихой и прохладной. Избегайте использования электронных устройств за час до сна, поскольку синий свет, который они излучают, может нарушить ваш сон.

Установите реалистичные цели. Не пытайтесь слишком многое изменить слишком быстро. Начните с небольших изменений, которые можно легко внедрить в свою жизнь, и постепенно добавляйте больше.

Будьте терпеливы. Смена привычек требует времени. Не сдавайтесь, если у вас не получается сразу. Продолжайте работать, и в конце концов вы увидите результаты.