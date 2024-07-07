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22 простые привычки, которые успешные люди делают до 9 утра

22 утренних привычки успешных людей (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Многие считают утро самым продуктивным временем суток. Это время, когда мозг свеж, а отвлекающие факторы минимальны. Неудивительно, что успешные люди часто имеют четко определенный утренний распорядок, помогающий им начать день с чувством бодрости, сосредоточенности и максимальной производительности.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 22 простых привычки, которые успешные люди стараются делать до 9 часов утра.

Что делают успешные люди утром

  1. Выпивают стакан воды. Вода помогает организму проснуться и увлажниться после сна.
  2. Делают зарядку. Физические упражнения (даже 10-15 минут) - это отличный способ начать день и зарядиться энергией.
  3. Медитируют или молятся. Медитация или молитва могут помочь сосредоточиться и успокоиться.
  4. Составляют список дел. Запись того, что ты хочешь сделать в течение дня, помогает оставаться организованными и сосредоточенными.
  5. Съедают здоровый завтрак. Завтрак - это самый важный прием пищи дня, поэтому убедитесь, что едите что-то питательное и полезное.
  6. Застилают кровать. Застилка кровати может показаться пустяком, но этот процесс дает ощущение того, что вы контролируете свой день.
  7. Слушают мотивирующую музыку. Прослушивание мотивирующей музыки может помочь настроиться на успех. И это не шутки!
  8. Выражают признательность. Подумайте о нескольких вещах, за которые вы благодарны судьбам или высшим силам, и просто произнесите "спасибо".
  9. Задают себе цели. Определите, чего хотите добиться именно в этот день.
  10. Положительно настраиваются. Подумайте о том, чего хотите добиться и верьте, что можете это сделать!
  11. Помогают другим. Помощь другим (в том числе и донаты на ВСУ или волонтерам) - это отличный способ сделать мир лучше и почувствовать себя хорошо.
  12. Проводят время с близкими.
  13. Изучают что-нибудь новое. Всегда есть что-то новое, чему можно научиться и что поможет развиваться как личностно, так и профессионально.
  14. Балуют себя. Сделайте что-нибудь приятное для себя, например, примите ванну, прочтите книгу, посмотрите фильм, послушайте подкаст и т.д.
  15. Записывают свои мысли. Ведение дневника поможет разобраться в своих мыслях и чувствах.
  16. Планируют свое питание. Планировка рациона в день помогает сделать здоровый выбор и избежать нездоровых перекусов.
  17. Работают над своими творческими проектами. Проведите некоторое время, занимаясь рисованием, написанием стихов/прозы или игрой на музыкальном инструменте.
  18. Учат новые языки.
  19. Говорят "нет" неважным делам. Говорите "нет" делам, которые отвлекают вас от ваших целей.
  20. Читайте новости: Будьте в курсе текущих событий.
  21. Убирают свое рабочее место. Организованное рабочее место поможет вам быть более сосредоточенным и продуктивным.
  22. Смеются: Смех - это лучшее лекарство.

4 советы от успешных людей, которые должны соблюдать все

Будьте последовательны. Старайтесь вставать и ложиться спать каждый день в одно и то же время, даже в выходные.

Создайте благоприятную атмосферу для сна. Ваша спальня должна быть темной, тихой и прохладной. Избегайте использования электронных устройств за час до сна, поскольку синий свет, который они излучают, может нарушить ваш сон.

Установите реалистичные цели. Не пытайтесь слишком многое изменить слишком быстро. Начните с небольших изменений, которые можно легко внедрить в свою жизнь, и постепенно добавляйте больше.

Будьте терпеливы. Смена привычек требует времени. Не сдавайтесь, если у вас не получается сразу. Продолжайте работать, и в конце концов вы увидите результаты.

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