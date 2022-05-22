22 мая: что нельзя делать в день Николая, основные приметы

22 мая 2022 года христиане почитают перенесение мощей святого Николая. В народе праздничное событие известно как Никола летний или Никола Вешний.

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.

Святитель Николай является покровителем и заступником все обиженных и гонимых, бедных, святой охраняет семейный очаг и мореплавателей. Он не раз помогал морякам, терпящим крушение и бедствие на воде, его сила могла усмирить бури.

Николай Чудотворец может помочь человеку обрести семейное счастье. Именно с этим святым связана одна из историй, которая стала известной по всему миру.

Православные верующие должны в этот день помолиться, особенно в церквях. Это нужно делать с раннего утра и до самого вечера, если есть такая возможность. Просите о крепком здоровье и счастливой жизни.

Обычаи этого дня

22 мая заканчивали сажать картофель, который в старину ценили не меньше хлеба. Крестьяне в этот день около дома выкладывали кресты из веточек или щепок, жгли у крыльца ветки ольхи, чтобы защитить жилище и его обитателей от змей.

Главные приметы этого дня

Дождь на Николу Вешнего – к хорошему урожаю.

Если на Николу лягушки заквакают, то овес будет хорош.

До святого Николы не стриги овец, не сей гречки, не купайся в водоёмах.

Сон с 21 на 22 мая сбудется у людей, родившихся в этот день. Сновидение, увиденное днем 22 мая, исполнится через 5 лет, когда вы уже про него забудете.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя употреблять алкоголь.

Также нельзя думать о плохом, обижаться, конфликтовать и ссориться со своими родными.

Не вспоминайте о плохих событиях, лениться, шить и вязать.

Также запрещается брать в руки острые предметы, в противном случае человек может навлечь беду на всю свою семью.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто искренне о ней просит.