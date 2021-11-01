22-летняя девушка родила и умерла от COVID-19. Ее муж в слезах винит антивакцинаторов

В США случилась печальная история, которую сегодня активно обсуждают во всем мире. Молодая беременная девушка, которая боялась вакцинироваться от коронавируса, умерла через несколько недель после родов.

Теперь ее муж в слезах жалуется на антивакцинаторов, которые распространяют дезинформацию о влиянии прививки на здоровье беременных и младенцев, говорится в материале CNN .

Эрик и Эмили (фото: facebook.com/eric.robison.5220)

Так, в конце лета беременная на седьмом месяце 22-летняя Эмили Робисон подцепила COVID-19 в тяжелой форме. При этом она не была вакцинирована, поэтому организм не мог бороться с вирусом.

Ее сразу доставили в больницу. 25 августа состояние Эмили ухудшилось, и врачи решили проводить экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка.

Маленькая Кармен появилась на свет почти на два месяца раньше срока.

Эмили к тому времени уже находилась на аппарате жизнеобеспечения.

"Прежде чем подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких, я сказал ей, что люблю ее больше всего на свете! Я сказал ей то, чего не должен был говорить - пообещал, что она вернется ко мне... Она прошептала, что любит меня. И это был последний раз, когда я с ней разговаривал", - рассказал журналистам Эрик Робисон, потерявший любимую жену.

Эрик и Эмили (фото: facebook.com/eric.robison.5220)

После того, как эта история получила огласку, люди со всего мира начали присылать Эрику сообщение со словами поддержки и сочувствия. Также поддерживают его финансово - чтобы он мог самостоятельно воспитывать маленькую дочь.

"Я знаю, что Эмили сейчас смотрит и плачет от счастья. Она всегда хотела стать мамой", - не сдерживает слез вдовец.

Когда муж прощался со своей уже мертвой возлюбленной, ему пришлось заходить в палату в COVID-снаряжении.

"Но это не помешало мне поцеловать ее. Мне было все равно. Когда они закрыли штору, я сорвал маску и поцеловал ее... Я сказал Эмили, что люблю ее, и что мне жаль, что я не приложил больше усилий, чтобы спасти ее", - сказал Эрик.

Почему же произошла эта трагедия?

Эмили и Эрик не были вакцинированы из-за дезинформации о том, что вакцина вызывает проблемы у беременных женщин и может навредить будущему ребенку.

При этом, согласно новым исследованиям, беременные женщины, у которых развиваются симптомы COVID, чаще рискуют получить более тяжелые осложнения и даже умереть.

Но, несмотря на призывы врачей и ученых и статистические данные, беременные остаются одной из основных групп населения не только США, но и мира, которые больше всего противятся вакцинации...

И когда 23-летний Эрик принес с работы домой вирус, то через несколько дней ему стало лучше, а здоровье Эмили быстро ухудшилось...

Сейчас мужчина жалеет, что они с женой не получили прививки, "поведясь на дезинформацию от антивакцинаторов".

"Это самая сильная боль, которую кто-либо испытывал в своей жизни! Сидя там [в больнице] возле своей мертвой жены, держа ее за руку и глядя, как цвет покидает ее лицо... Сделайте прививку. Это очень серьезно. Она была бы здесь, если бы мы относились к этому (вакцинации - ред.) серьезно", - со слезами на глазах обратился к людям Эрик.

Эрик с дочкой (фото: facebook.com/ashlee.a.schwartz)