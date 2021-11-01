22-річна дівчина народила і померла від COVID-19. Її чоловік у сльозах звинувачує антивакцинаторів

У США трапилася сумна історія, яку сьогодні активно обговорюють у всьому світі. Молода вагітна дівчина, яка боялася вакцинуватися від коронавірусу, померла за декілька тижнів після пологів.

Тепер її чоловік у сльозах скаржиться на антивакцинаторів, які розповсюджують дезінформацію про вплив щеплення на здоров'я вагітних і немовлят, йдеться у матеріалі CNN .

Ерік і Емілі (фото: facebook.com/eric.robison.5220)

Так, наприкінці літа вагітна на сьомому місяці 22-річна Емілі Робісон підчепила COVID-19 у важкій формі. При цьому вона не була вакцинована, тому організм не міг боротися з вірусом.

Її відразу доправили до лікарні. 25 серпня стан Емілі погіршився, тому лікарі вирішили проводити екстрений кесаревий розтин, щоб врятувати дитину.

Маленька Кармен з'явилася на світ майже на два місяці раніше терміну.

Емілі на той час вже перебувала на апараті життєзабезпечення.

"Перш ніж підключити її до апарату штучної вентиляції легень, я сказав їй, що кохаю її більше за все на світі! Я сказав їй те, чого не повинен був говорити - пообіцяв, що вона повернеться до мене... Вона прошепотіла, що кохає мене. І це був останній раз, коли я з нею розмовляв", - розповів журналістам Ерік Робісон, який втратив кохану дружину.

Ерік і Емілі (фото: facebook.com/eric.robison.5220)

Після того, як ця історія набула розголосу, люди з усього світу почали надсилати Еріку повідомлення зі словами підтримки і співчуття. Також підтримують його фінансово - аби він міг самотужки виховувати маленьку донечку.

"Я знаю, що Емілі зараз дивиться і плаче від щастя. Вона завжди хотіла стати мамою", - не стримує сліз вдівець.

Коли чоловік прощався зі своєю вже мертвою коханою, йому довелося заходити до палати у COVID-спорядженні.

"Але це не завадило мені поцілувати її. Мені було все одно. Коли вони закрили штору, я зірвав маску і поцілував її... Я сказав Емілі, що люблю її, і що мені шкода, що я не доклав більше зусиль, аби врятувати її", - сказав Ерік.

Чому ж сталася ця трагедія?

Емілі і Ерік не були вакциновані через дезінформацію про те, що вакцина викликає проблеми у вагітних жінок і може зашкодити майбутній дитині.

При цьому, згідно з новими дослідженнями, вагітні жінки, у яких розвиваються симптоми COVID, частіше ризикують отримати важчі ускладнення і навіть померти.

Але, незважаючи на заклики лікарів та вчених та статистичні дані, вагітні залишаються однією з основних груп населення не лише США, а й світу, які найбільше противляться вакцинації...

І коли 23-річний Ерік приніс з роботи додому вірус, то через кілька днів йому стало краще, а здоров’я Емілі швидко погіршилося...

Зараз чоловік шкодує, що вони з дружиною не отримали щеплення, "повівшись на дезінформацію від антивакцинаторів".

"Це найсильніший біль, який хто-небудь відчував у своєму житті! Сидячи там [у лікарні] біля своєї мертвої дружини, тримаючи її за руку і дивлячись, як колір покидає її лице... Зробіть щеплення. Це дуже серйозно. Вона була б тут, якби ми ставилися до цього (вакцинації - ред.) серйозно", - зі сльозами на очах звернувся до людей Ерік.

Ерік з донечкою (фото: facebook.com/ashlee.a.schwartz)