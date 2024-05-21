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21 травня: яке церковне свято у вірян, кого вітати з Днем ангела

Фото: Яке церковне свято 21 травня (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

21 травня 2024 року віряни згадують святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольних царицю Олену.

Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.

Історія та традиції дня

Костянтин Великий (285-337) народився в родині Констанція Хлора та святої цариці Олени (приблизно 250-330).

У цей день дівчата не заплітали коси, аби вони росли довшими, і ввечері збиралися на трьох хрестах, щоб провести спеціальний обряд для задоволення святої покровительки дня.

Вони сплітали та тріпали уявний льон, ніби намагаючись вибити з нього срібне насіння. Вони вірили, що свята Олена побачить їхні зусилля та дбатиме про їхню долю. Наші предки вважали святу Олену покровителькою льону.

Головні прикмети дня

  • Зозуля кує, горобина цвіте, а на дубі майже всі бруньки, що відкрилися – це ознака часу для сівби льону.
  • Якщо в день Олени негода, то й осінь обіцяє бути поганою.
  • Горобина гарно цвіте - це ознака доброго урожаю льону.
  • Уночі маленьких зірок на небі не видно - це попередження про дощ.
  • Мерехтять зірки - це ознака погіршення погоди.
  • Поява мухоморів свідчить про наближення білих грибів.
  • Якщо сироїжки з'явилися раніше за боровики, то цього року грибів майже не буде.
  • Місяць в колах - погіршення погоди.
  • Задуха при сході сонця - ознака погіршення погоди.

Чого не можна робити в цей день

  • Обов'язково уникайте сварок і лайки.
  • Не розповідайте про свої сни.
  • Не брешіть.

Хто сьогодні святкує іменини: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.

Раніше ми писали про те, коли батьківські суботи у 2024 році.

А також розповідали про те, коли буде Трійця у 2024 році.

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