21 травня: яке церковне свято у вірян, кого вітати з Днем ангела

21 травня 2024 року віряни згадують святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольних царицю Олену.
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.
Костянтин Великий (285-337) народився в родині Констанція Хлора та святої цариці Олени (приблизно 250-330).
У цей день дівчата не заплітали коси, аби вони росли довшими, і ввечері збиралися на трьох хрестах, щоб провести спеціальний обряд для задоволення святої покровительки дня.
Вони сплітали та тріпали уявний льон, ніби намагаючись вибити з нього срібне насіння. Вони вірили, що свята Олена побачить їхні зусилля та дбатиме про їхню долю. Наші предки вважали святу Олену покровителькою льону.
Хто сьогодні святкує іменини: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.
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