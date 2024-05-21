21 травня: яке церковне свято у вірян, кого вітати з Днем ангела

Історія та традиції дня

Костянтин Великий (285-337) народився в родині Констанція Хлора та святої цариці Олени (приблизно 250-330).

У цей день дівчата не заплітали коси, аби вони росли довшими, і ввечері збиралися на трьох хрестах, щоб провести спеціальний обряд для задоволення святої покровительки дня.

Вони сплітали та тріпали уявний льон, ніби намагаючись вибити з нього срібне насіння. Вони вірили, що свята Олена побачить їхні зусилля та дбатиме про їхню долю. Наші предки вважали святу Олену покровителькою льону.

Головні прикмети дня

Зозуля кує, горобина цвіте, а на дубі майже всі бруньки, що відкрилися – це ознака часу для сівби льону.

Якщо в день Олени негода, то й осінь обіцяє бути поганою.

Горобина гарно цвіте - це ознака доброго урожаю льону.

Уночі маленьких зірок на небі не видно - це попередження про дощ.

Мерехтять зірки - це ознака погіршення погоди.

Поява мухоморів свідчить про наближення білих грибів.

Якщо сироїжки з'явилися раніше за боровики, то цього року грибів майже не буде.

Місяць в колах - погіршення погоди.

Задуха при сході сонця - ознака погіршення погоди.

Чого не можна робити в цей день

Обов'язково уникайте сварок і лайки.

Не розповідайте про свої сни.

Не брешіть.

Хто сьогодні святкує іменини: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.