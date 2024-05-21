21 мая: какой церковный праздник у верующих, кого поздравить с Днем ангела

21 мая 2024 года верующие вспоминают святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.
О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.
Константин Великий (285-337) родился в семье Констанция Хлора и святой царицы Елены (примерно 250-330).
В этот день девочки не заплетали косы, чтобы они росли длиннее, и вечером собирались на трех крестах, чтобы провести специальный обряд для удовлетворения святой покровительницы дня.
Они сплетали и трепали воображаемый лен, словно пытаясь выбить из него серебряные семена. Они верили, что святая Елена увидит их усилия и заботится об их судьбе. Наши предки считали святую Елену покровительницей льна.
Кто сегодня отмечает именины: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав.
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