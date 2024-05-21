21 мая: какой церковный праздник у верующих, кого поздравить с Днем ангела

История и традиции дня

Константин Великий (285-337) родился в семье Констанция Хлора и святой царицы Елены (примерно 250-330).

В этот день девочки не заплетали косы, чтобы они росли длиннее, и вечером собирались на трех крестах, чтобы провести специальный обряд для удовлетворения святой покровительницы дня.

Они сплетали и трепали воображаемый лен, словно пытаясь выбить из него серебряные семена. Они верили, что святая Елена увидит их усилия и заботится об их судьбе. Наши предки считали святую Елену покровительницей льна.

Главные приметы дня

Кукушка кует, рябина цветет, а на дубе почти все открывшиеся почки - это признак времени для сева льна.

Если в день Елены ненастье, то и осень обещает быть плохой.

Рябина хорошо цветет - это признак хорошего урожая льна.

Ночью маленьких звезд на небе не видно – это предупреждение о дожде.

Мелькают звезды - это признак ухудшения погоды.

Появление мухоморов свидетельствует о приближении белых грибов.

Если сыроежки появились раньше боровиков, то в этом году грибов почти не будет.

Луна в кругах - ухудшение погоды.

Удушье при восходе солнца - признак ухудшения погоды.

Чего нельзя делать в этот день

Обязательно избегайте ссор и брани.

Не рассказывайте о своих снах.

Не лгите.

Кто сегодня отмечает именины: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав.