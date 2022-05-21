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21 мая: что нельзя делать в этот особенный день, основные приметы, у кого именины

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Суббота 21 мая 2022 06:08
21 мая: что нельзя делать в этот особенный день, основные приметы, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

21 мая 2022 года верующие отмечают День памяти Иоанна Богослова и народный праздник Иван Долгий.

Что можно и нельзя делать, традиции, главные приметы - читайте далее в материале Styler.

Считается, что Иоанн Богослов является покровителем и помощником писателей, издателей книг. Также святому молятся для спасения от отравления. Связано это с тем, что самого Иоанна пытались отравить, но яд на него не подействовал.

В народе праздник назвали Иваном Долгим. Такое название он получил по той причине, что в этот день было принято работать с ранней зари и до самой темноты.

Другое название праздника — Арсений Пшеничник. В православии проходит память преподобного Арсения Великого, а также принято сеять пшеницу.

В этот день обычно пекли пироги, которыми угощали бедняков, нуждающихся, соседей, путников, родственников, друзей. На обед или ужин с выпечкой звали гостей. Пирог с творогом из молока рыжей коровы готовили для того, кто болеет. Девушки на выданье пекли специальные пироги, которые выставляли на окошко, своим запахом они должны были привлечь жениха.

Главные приметы этого дня

  • У черемухи много цветов — лето будет мокрым.
  • Утром появилась радуга — день окажется дождливым.
  • Радуга появилась вечером — завтра будет ясно.
  • Видны сразу три радуги — сильный и продолжительный ветер.
  • Дождь — будет много грибов.
  • Красный рассвет — к ненастью.
  • Красное небо на закате — к хорошей погоде.
  • Тучи сбились в одну кучу на небе — к ненастной погоде.
  • Луна в дымке — к затяжному ненастью.
  • Гроза вдалеке — к жаркой погоде.
  • Воробьи в песок зарываются — к сильному ветру.

Что строго нельзя делать в этот день

  • Нельзя ссориться с родными людьми - даже небольшая ссора можете перерасти в серьезный конфликт, последствия которого придется устранять очень долго.
  • Нельзя стирать и гладить - одежда в скором времени придет в негодность.
  • Нельзя заниматься ремонтом и генеральной уборкой, а также тяжелой работой.

День ангела сегодня празднуют: Иван, Арсений, Арсений, Елена, Иван, Кристоф, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений.

Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.

Также читайте, когда в этом году будем праздновать День вышиванки.

Кстати, синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом.

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