21 травня: що не можна робити в цей особливий день, основні прикмети, у кого іменини
21 травня 2022 року віруючі відзначають День пам'яті Іоанна Богослова і народне свято Іван Довгий.
Що можна і не можна робити, традиції, головні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.
Вважається, що Іоанн Богослов є покровителем і помічником письменників, видавців книг. Також святому моляться для порятунку від отруєння. Пов'язано це з тим, що самого Іоанна намагалися отруїти, але отрута на нього не подіяв.
У народі свято назвали Іваном довгим. Таку назву він отримав з тієї причини, що в цей день було заведено працювати з ранньої зорі і до самої темряви.
Інша назва свята - Арсеній Пшеничник. У православ'ї проходить пам'ять преподобного Арсенія Великого, а також заведено сіяти пшеницю.
У цей день зазвичай пекли пироги, якими пригощали бідняків, нужденних, сусідів, подорожніх, родичів, друзів. На обід або вечерю з випічкою звали гостей. Пиріг з сиром з молока рудої корови готували для того, хто хворіє. Дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце, своїм запахом вони повинні були залучити нареченого.
Головні прикмети цього дня
- У черемхи багато квітів - літо буде мокрим.
- Вранці з'явилася Веселка-день виявиться дощовим.
- Веселка з'явилася ввечері-завтра буде ясно.
- Видно відразу три веселки - сильний і тривалий вітер.
- Дощ - буде багато грибів.
- Червоний світанок - до негоди.
- Червоне небо на заході - до гарної погоди.
- Хмари збилися в одну купу на небі - до непогожої погоди.
- Місяць в серпанку - до затяжної негоди.
- Гроза вдалині - до спекотної погоди.
- Горобці в пісок зариваються - до сильного вітру.
Що строго не можна робити в цей день
- Не можна сваритися з рідними людьми - навіть невелика сварка може перерости в серйозний конфлікт, наслідки якого доведеться усувати дуже довго.
- Не можна прати і прасувати - одяг незабаром прийде в непридатність.
- Не можна займатися ремонтом і генеральним прибиранням, а також важкою роботою.
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