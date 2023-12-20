Перший скляний iPad: коли з'явиться та яким буде

У 2021 році авторитетний інсайдер Марк Гурман із Bloomberg припускав, що в майбутньому Apple представить планшети із задньою кришкою зі скла. Тим не менш, iPad 2022 залишилися з алюмінієвим корпусом, а в 2023 Apple зовсім не випустила нових iPad Pro.

Згідно з інформацією MacRumors, всі інновації в iPad були відкладені до 2024 року. Наступного року планується повний перезапуск лінійки iPad.

Так, iPad Pro отримає повністю новий дизайн: бічні рамки будуть закруглені, а задня панель виконана зі скла. Завдяки цій зміні нові iPad Pro будуть сумісні з бездротовою зарядкою та технологією MagSafe. Користувачі зможуть кріпити планшет на магнітні док-станції та використовувати режим "Очікування" з циферблатами та віджетами, аналогічно iPhone.

Розмір екранів планшетів також збільшиться до 11 та 13 дюймів, а тип екранів зміниться на OLED - це буде вперше в історії iPad. Продуктивність покращиться завдяки новому чіпу M3. Крім того, для нових моделей представлять оновлені стілус Apple Pencil і клавіатури Magic Keyboard.

Презентація нових iPad Pro з екранами 11 та 13 дюймів очікується у першому кварталі 2024 року.