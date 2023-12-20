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Первый стеклянный iPad: когда появится и каким будет

Apple выпустит стеклянный iPad в первом квартале 2024 года (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Через несколько месяцев Apple планирует представить самую революционную версию iPad Pro в своей истории. В новом планшете ожидаются OLED-экраны, процессоры M3, переделанный дизайн, корпус из стекла и поддержка технологии MagSafe.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

В 2021 году авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg предполагал, что в будущем Apple представит планшеты с задней крышкой из стекла. Тем не менее, iPad 2022 остался с алюминиевым корпусом, а в 2023 Apple совсем не выпустила новых iPad Pro.

Согласно информации MacRumors, все инновации в iPad были отложены до 2024 года. В следующем году планируется полный перезапуск линейки iPad.

Так, iPad Pro получит совершенно новый дизайн: боковые рамки будут закруглены, а задняя панель выполнена из стекла. Благодаря этому изменению новые iPad Pro будут совместимы с беспроводной зарядкой и технологией MagSafe. Пользователи смогут крепить планшет на магнитные док-станции и использовать режим "Ожидание" с циферблатами и виджетами, аналогично iPhone.

Размер экранов планшетов также увеличится до 11 и 13 дюймов, а тип экранов изменится на OLED - это будет впервые в истории iPad. Производительность улучшится благодаря новому чипу M3. Кроме того, для новых моделей представят обновленные стилусы Apple Pencil и клавиатуры Magic Keyboard.

Презентация новых iPad Pro с экранами 11 и 13 дюймов ожидается в первом квартале 2024 года.

Напомним, что в сети появились первые подробности о новом поколении часов Apple Watch.

А еще мы писали, что Apple продолжает работу над поддержкой 6G-связи.

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