2024 рік може виявитися рекордно спекотним: відбувається "кліматичний хаос"

Відповівши на цей звіт, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що доповідь свідчить про те, що "наша планета є на межі".

"Земля подає сигнал лиха. Забруднення викопним паливом призводить до кліматичного хаосу, що зашкалює, і зміни прискорюються", - Антоніу Гутерріш.

Висновки ВМО та червона тривога

ВМО оголосила, що в попередньому році середня температура на поверхні Землі перевищила рівень доіндустріального періоду на 1,45 градуса за Цельсієм, наближаючись небезпечно близько до критичної позначки в 1,5 градуса. Цей поріг, як було узгоджено у Паризькій кліматичній угоді 2015 року, прагнуть уникнути провідні країни світу.

"Зараз я оголошую червону тривогу щодо стану клімату", - зазначила Селеста Сауло з ВМО, наголошуючи, що "2023 рік встановив нові рекорди за кожним кліматичним показником". Вона зазначила, що багато температурних рекордів було побито, і це надало нового похмурого сенсу слову "зашкалює".

Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло (фото: World Meteorological Organization)

Стан світового океану, льоду та клімату

Особливу тривогу викликає той факт, що теплі морські води охоплювали майже третину всієї поверхні світового океану, що може мати "глибокі негативні наслідки для морських екосистем та коралових рифів".

Разом зі швидким таненням льодовиків та льодових покривів, це підвищення температури океану призвело до того, що рівень моря досяг найвищої точки з 1993 року, коли почалися супутникові спостереження.

З кожним роком прискорюється танення льодовиків (фото: Discovery)

Драматичні зміни в кліматі завдають тяжких збитків у всьому світі, викликаючи екстремальні погодні явища, повені та посухи, що в свою чергу призводить до втрати біорізноманіття та погіршення продовольчої безпеки.

Тим не менш, ВМО також виділила "проблиск надії": виробництво відновлюваної енергії, переважно за рахунок сонячної, вітрової та гідроенергетики, зросло майже на 50 відсотків порівняно з 2022 роком.

Що потрібно робити вже зараз

Ця доповідь викликала хвилю реакцій та заклики до термінових дій.

"Нашою єдиною відповіддю має бути припинення спалювання копалин, щоб можна було обмежити збитки", - заявив Мартін Зігерт, професор геолого-геофізичних наук в Університеті Ексетера.

Джеффрі Каргел, видатний науковий співробітник Інституту планетології, наголосив, що драматичні зміни клімату не обов'язково ведуть до "неминучого краху цивілізації". Він зазначив, що результати цих змін "залежать від того, як люди та уряди змінюватимуть або не змінюватимуть свої дії".

Сауло визнала, що вартість вжиття заходів щодо боротьби зі зміною клімату може здатися високою. "Однак ціна бездіяльності в галузі зміни клімату набагато вища", - додала вона.