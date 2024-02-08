Названо головні кліматичні небезпеки для України, які можуть призвести до апокаліпсиса

Глобальне підвищення температури повітря на планеті призводить до швидкого танення льодовиків, що, своєю чергою, піднімає рівень Світового океану. Усе це може мати катастрофічні наслідки для багатьох прибережних країн і навіть для України. Не меншою шкоди можуть завдати тривалі посухи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Найбільші кліматичні небезпеки на глобальному рівні і на рівні України

"На глобальному рівні найбільші небезпеки - це безпрецедентне підвищення температури повітря в полярних широтах, яке зумовить танення льодовиків в Арктиці й вічної мерзлоти, наслідком яких може бути значний ріст рівня Світового океану, зміна циркуляції атмосфери, зростання викидів метану в районах з вічною мерзлотою", - пояснює науковиця.

При цьому Балабух додає, що Україна також може постраждати від підвищення рівня Світового океану.

"За даними досліджень Центру екологічних ініціатив "Екодія", від підтоплення можуть постраждати південні регіони України, зокрема, 34 міст, серед яких Одеса, Херсон, Миколаїв, Феодосія, Керч, 48 селищ та понад 500 сіл. Підтоплення можуть суттєво зруйнувати інфраструктуру цих регіонів", - каже кліматолог.

За її словами, небезпечним є також збільшення повторюваності та інтенсивності явищ погоди, зокрема, дощів, снігопадів, посух, хвиль тепла та інших. Такі ризики характерні як для планети загалом, так і для України.

Посухи є одним із небезпечних наслідків зміни клімату (фото: Getty Images)

Чи може статися кліматичний апокаліпсис

"В історії нашої планети такі апокаліпсиси були уже неодноразово і закінчувались великими вимираннями видів. Не можна виключати, що й ті процеси, які зараз відбуваються на нашій планеті не приведуть до таких наслідків, якщо ми не зменшимо свій вплив на кліматичну систему", - заявляє Балабух.

Вона додає, що зупинити зміну клімату людство уже не зможе.

"Важливо зараз не допустити підвищення глобальної температури на два градуси, а ще краще - обмежити її ріст у 1,5 градуса. Проте уже у 2023 році середня за рік глобальна температура повітря була вищою на 1,5 градуса за температуру доіндустріального періоду. За даним Всесвітньої метеорологічної організації в найближчі п’ять років ці зміни можуть перевищити дані показники", - каже кліматолог.