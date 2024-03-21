2024 год может оказаться рекордно жарким: происходит "климатический хаос"

Ответив на этот отчет, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что доклад свидетельствует о том, что "наша планета находится на грани".

"Земля подает сигнал бедствия. Загрязнение ископаемым топливом приводит к зашкаливающему климатическому хаосу, и изменения ускоряются", - Антониу Гутерриш.

Выводы ВМО и красная тревога

ВМО объявила, что в предыдущем году средняя температура на поверхности Земли превысила уровень доиндустриального периода на 1,45 градуса Цельсия, приближаясь опасно близко к критической отметке в 1,5 градуса. Этот порог, как было согласовано в Парижском климатическом соглашении 2015 года, стремятся избежать ведущие страны мира.

"Сейчас я объявляю красную тревогу по поводу состояния климата", - отметила Селеста Сауло из ВМО, подчеркивая, что "2023 год установил новые рекорды по каждому климатическому показателю". Она отметила, что многие температурные рекорды были побиты, и это придало новый мрачный смысл слову "зашкаливает".

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло (фото: World Meteorological Organization)

Состояние мирового океана, льда и климата

Особую тревогу вызывает тот факт, что теплые морские воды охватывали почти треть всей поверхности мирового океана, что может иметь "глубокие негативные последствия для морских экосистем и коралловых рифов".

Вместе с быстрым таянием ледников и ледовых покровов, это повышение температуры океана привело к тому, что уровень моря достиг самой высокой точки с 1993 года, когда начались спутниковые наблюдения.

С каждым годом ускоряется таяние ледников (фото: Discovery)

Драматические изменения в климате наносят тяжелый ущерб по всему миру, вызывая экстремальные погодные явления, наводнения и засухи, что в свою очередь приводит к утрате биоразнообразия и ухудшению продовольственной безопасности.

Тем не менее, ВМО также выделила "проблеск надежды": производство возобновляемой энергии, в основном за счет солнечной, ветровой и гидроэнергетики, выросло почти на 50 процентов по сравнению с 2022 годом.

Что нужно делать уже сейчас

Этот доклад вызвал волну реакций и призывы к срочным действиям.

"Нашим единственным ответом должно быть прекращение сжигания ископаемого топлива, чтобы можно было ограничить ущерб", - заявил Мартин Зигерт, профессор геолого-геофизических наук в Университете Эксетера.

Джеффри Каргел, выдающийся научный сотрудник Института планетологии, подчеркнул, что драматические изменения климата не обязательно ведут к "неизбежному краху цивилизации". Он отметил, что результаты этих изменений "зависят от того, как люди и правительства будут менять или не менять свои действия".

Сауло признала, что стоимость принятия мер по борьбе с изменением климата может показаться высокой. "Однако цена бездействия в области изменения климата намного выше", - добавила она.