2024 год может оказаться рекордно жарким: происходит "климатический хаос"

Ежегодный отчет ООН о климате подтвердил данные, указывающие на то, что 2023 год стал наиболее жарким за весь период наблюдений. Кроме того, прошлый год стал "самым теплым 10-летним периодом за всю историю". Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что в 2024 году ожидается еще большее повышение температур.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на независимое онлайн-издание ScienceAlert, в котором публикуются статьи о научных исследованиях.
Ответив на этот отчет, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что доклад свидетельствует о том, что "наша планета находится на грани".
"Земля подает сигнал бедствия. Загрязнение ископаемым топливом приводит к зашкаливающему климатическому хаосу, и изменения ускоряются", - Антониу Гутерриш.
ВМО объявила, что в предыдущем году средняя температура на поверхности Земли превысила уровень доиндустриального периода на 1,45 градуса Цельсия, приближаясь опасно близко к критической отметке в 1,5 градуса. Этот порог, как было согласовано в Парижском климатическом соглашении 2015 года, стремятся избежать ведущие страны мира.
"Сейчас я объявляю красную тревогу по поводу состояния климата", - отметила Селеста Сауло из ВМО, подчеркивая, что "2023 год установил новые рекорды по каждому климатическому показателю". Она отметила, что многие температурные рекорды были побиты, и это придало новый мрачный смысл слову "зашкаливает".
Особую тревогу вызывает тот факт, что теплые морские воды охватывали почти треть всей поверхности мирового океана, что может иметь "глубокие негативные последствия для морских экосистем и коралловых рифов".
Вместе с быстрым таянием ледников и ледовых покровов, это повышение температуры океана привело к тому, что уровень моря достиг самой высокой точки с 1993 года, когда начались спутниковые наблюдения.
Драматические изменения в климате наносят тяжелый ущерб по всему миру, вызывая экстремальные погодные явления, наводнения и засухи, что в свою очередь приводит к утрате биоразнообразия и ухудшению продовольственной безопасности.
Тем не менее, ВМО также выделила "проблеск надежды": производство возобновляемой энергии, в основном за счет солнечной, ветровой и гидроэнергетики, выросло почти на 50 процентов по сравнению с 2022 годом.
Этот доклад вызвал волну реакций и призывы к срочным действиям.
"Нашим единственным ответом должно быть прекращение сжигания ископаемого топлива, чтобы можно было ограничить ущерб", - заявил Мартин Зигерт, профессор геолого-геофизических наук в Университете Эксетера.
Джеффри Каргел, выдающийся научный сотрудник Института планетологии, подчеркнул, что драматические изменения климата не обязательно ведут к "неизбежному краху цивилизации". Он отметил, что результаты этих изменений "зависят от того, как люди и правительства будут менять или не менять свои действия".
Сауло признала, что стоимость принятия мер по борьбе с изменением климата может показаться высокой. "Однако цена бездействия в области изменения климата намного выше", - добавила она.
Напомним, что ученые объяснили, как Марс может повлиять на климат Земли.
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