У 2023 році випускники початкової школи будуть складати ДПА: що відомо та які будуть вимоги

Так, проводити ДПА для учнів, які завершують здобуття початкової освіти, будуть 2023-го у школах у письмовій формі.

Строки проведення атестації у 4 класі затверджує керівник навчального закладу у межах навчального року.

Завдання для ДПА складають вчителі школи відповідно до орієнтованих вимог, які затверджує керівник конкретного навчального закладу.

Орієнтовні вимоги до складання ДПА для учнів 4 класів

Атестація проводиться у формі підсумкових контрольних робіт з:

українською мови,

математики,

мови національних меншин або корінних народів (проводиться для тих, хто здобуває освіту такими мовами, за заявою одного з батьків або інших законних представників та за рішенням педради).

Такі контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на 2 або 3 уроці, крім понеділка та п'ятниці, а також днів перед та після святкових.

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хвилин - на пояснення змісту роботи та інструкції з її виконання та 35 хвилин - на її виконання.

Вимоги до виконання завдань з української мови та математики при складанні ДПА для випускників початкової школи (от: скрін osvita.ua)

Додамо, що результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок з навчальних предметів.