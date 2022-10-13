В 2023 году выпускники начальной школы будут сдавать ГИА: что известно и какие будут требования

Так, проводить ГИА для учеников, завершающих получение начального образования, будут в 2023-м в школах в письменной форме.

Сроки проведения аттестации в 4 классе утверждает руководитель учебного заведения в пределах учебного года.

Задания для ГИА составляют учителя школы в соответствии с ориентированными требованиями, которые утверждает руководитель конкретного учебного заведения.

Ориентировочные требования к сдаче ГИА для учеников 4 классов

Аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ по:

украинскому языку,

математике,

языку национальных меньшинств или коренных народов (проводится для тех, кто получает образование на таких языках, по заявлению одного из родителей или других законных представителей и по решению педсовета).

Такие контрольные работы проводятся в соответствии с календарным планированием на 2 или 3 уроке, кроме понедельника и пятницы, а также дней перед и после праздничных.

На проведение контрольной работы отводится 1 академический час (один урок): 5 минут - на объяснение содержания работы и инструкции по ее выполнению и 35 минут - на ее исполнение.

Требования к выполнению заданий по украинскому языку и математике при сдаче ГИА для выпускников начальной школы (ото: скрин osvita.ua)

Добавим, что результаты аттестации не учитываются при выставлении годовых оценок по учебным предметам.