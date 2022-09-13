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Осенние каникулы 2022: точные даты отдыха детей и будут ли переносы

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 10:25
Осенние каникулы 2022: точные даты отдыха детей и будут ли переносы Фото: когда осенние каникулы 2022 (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

С 1 сентября дети в Украине начали обучение - кто-то пошел в школу, а кто-то начал учебный год дистанционно. Несмотря на войну образовательный процесс продолжается, и каникулы должны быть по плану, но исключения тоже вероятны.

Когда и как дети уйдут на свои первые осенние каникулы - читайте ниже в материале Styler.

График осенних каникул

Большинство украинских школ учится по семестровой системе (два семестра с отдыхом).

В таких школах осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября 2022 года.

В некоторых образовательных учреждениях действует триместровая система с модулями (преимущественно, в лицеях и колледжах). Здесь осенние каникулы имеют другой график:

  • Первые - с 3 по 9 октября 2022 года
  • Вторые - с 21 по 27 ноября 2022 года

Как могут меняться даты каникул

Изменения относительно сроков обучения, каникул и выходных дней будут зависеть от военной и эпидемиологической ситуации в Украине.

Кроме того даты осенних каникул могут отличаться в зависимости от области. В связи с сильными морозами и плохим отоплением в некоторых школах даты отдыха школьников могут переноситься.

Будет ли дополнительный выходной 14 октября?

В этот день отмечается государственный праздник - День Защитника Украины, День украинского казачества.

Через военное положение дополнительные выходные были отменены в Украине начиная от праздника 8-го марта.

Напомним, что 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.

Также читайте подробный график каникул на 2022-2023 учебный год.

Кроме того мы писали про новый календарь выходных и праздников в октябре 2022.

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