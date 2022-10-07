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У МОН розповіли, де в Україні школи і садки на 100% готові до опалювального сезону

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П'ятниця 07 жовтня 2022 17:52
У МОН розповіли, де в Україні школи і садки на 100% готові до опалювального сезону Фото: у МОН висловилися про підготовку до опалювального сезону у школах та садках (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні завершується підготовка навчальних закладів до опалювального сезону, що відбувається в умовах воєнного стану. У міністерстві освіти та науки поінформували про готовність у різних регіонах станом на сьогодні.

Про це 7 жовтня розповів глава МОН України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

Так, на даний час до осінньо-зимового періоду вже готові 24 388 навчальні заклади, що становить понад 90% від усіх закладів освіти.

За словами чиновника, у регіонах, де не ведуться активні бої, навчальні заклади найближчим часом досягнуть стовідсоткової готовності до зими.

Де у школах та садках повністю готові до холодів

Загалом по країні у школах - 91,5% готовності. При цьому на 100% вони вже готові у 11 областях, а саме:

  • у Вінницькій,
  • Волинській,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Івано-Франківській,
  • Кіровоградській,
  • Рівненській,
  • Полтавській,
  • Тернопільській,
  • Чернівецькій областях.

Ще в 5 областях школи зараз готові на 90% і більше.

У МОН додали, що обстеження не проводились у Донецькій, Луганській та Херсонській областях через активні бойові дії по відбиттю навали російських окупаційних військ.

"Готовність до опалювального сезону дитячих садочків в усіх областях складає 92%. 100% готовність у 13 областях та місті Києві", - розповів Шкарлет.

Яка готовність до зими у всіх навчальних закладах

Міністр поінформував, що на 100% готові до опалювального сезону навчальні заклади 8 областей:

  • Київська,
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Івано-Франківська,
  • Рівненська,
  • Полтавська,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька область.

Нагадаємо, раніше в КМДА розповіли, яка температура буде в школах Києва.

До слова, нещодавно в міністерстві розвитку громад і територій розповіли українцям, як підготувати квартиру або будинок до опалювального сезону.

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