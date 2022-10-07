У МОН розповіли, де в Україні школи і садки на 100% готові до опалювального сезону

В Україні завершується підготовка навчальних закладів до опалювального сезону, що відбувається в умовах воєнного стану. У міністерстві освіти та науки поінформували про готовність у різних регіонах станом на сьогодні.

Про це 7 жовтня розповів глава МОН України Сергій Шкарлет у своєму Telegram .

Так, на даний час до осінньо-зимового періоду вже готові 24 388 навчальні заклади, що становить понад 90% від усіх закладів освіти.

За словами чиновника, у регіонах, де не ведуться активні бої, навчальні заклади найближчим часом досягнуть стовідсоткової готовності до зими.

Де у школах та садках повністю готові до холодів

Загалом по країні у школах - 91,5% готовності. При цьому на 100% вони вже готові у 11 областях, а саме:

у Вінницькій,

Волинській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Київській,

Івано-Франківській,

Кіровоградській,

Рівненській,

Полтавській,

Тернопільській,

Чернівецькій областях.

Ще в 5 областях школи зараз готові на 90% і більше.

У МОН додали, що обстеження не проводились у Донецькій, Луганській та Херсонській областях через активні бойові дії по відбиттю навали російських окупаційних військ.

"Готовність до опалювального сезону дитячих садочків в усіх областях складає 92%. 100% готовність у 13 областях та місті Києві", - розповів Шкарлет.

Яка готовність до зими у всіх навчальних закладах

Міністр поінформував, що на 100% готові до опалювального сезону навчальні заклади 8 областей: