2000-е вернулись! Стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе

Тренды осени 2022 можно охарактеризовать возвратом низкой посадки 2000-х, милитари, кожей, и оверсайзом, который не теряет актуальности. Но это еще не все.
О тонкостях осеннего гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.
По словам эксперта, некоторые из направлений перекочевали из летнего в осенний сезон.
"В тренде оверсайз, гранжевая небрежность и одновременно опрятный стиль с элементами школьной формы - преппи", - пишет Анна.
Запомните эти слова на осень 2022:
"Если коротко, то мода 2000-х вернулась. И как всегда в тренде оверсайз", - добавила стилист.
Так что стринги поверх джинсов - теперь не стыдно, а модно!
Запомните эти названия, чтобы быть в тренде этой осенью:
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