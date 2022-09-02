2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі

Тренди осені 2022 можна охарактеризувати поверненням низької посадки 2000-х, мілітарі, шкірою, та оверсайзом, який котрий сезон не втрачає актуальності. Але це ще не все.
Про тонкощі осіннього гардеробу розповіла в Instagram стиліст Анна Леканова.
За словами експертки, деякі з напрямків перекочували з літнього в осінній сезон.
"В тренді оверсайз, гранжева недбалість і одночасно охайний стиль з елементами шкільної форми - преппі", - пише Анна.
Запам'ятайте ці слова на осінь 2022:
"Якщо коротко, то мода 2000-х повернулась. І як завжди в тренді оверсайз", - додала стиліст.
Тож стрінги поверх джинсів - тепер не соромно, а модно!
Запам'ятайте ці назви, щоб бути в тренді цієї осені:
Раніше ми писали, які речі треба викинути негайно, адже вони видають дешевизну.
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