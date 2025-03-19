"Доля не усміхається рабам": 20 потужних цитат Ліни Костенко про Україну, війну і кохання
Сьогодні, 19 березня, легендарна українська поетеса Ліна Костенко відзначає свій ювілей - їй виповнюється 95 років. Видатна письменниця та дисидентка пройшла тернистий шлях, проте досі залишається мудрою жінкою та справжньою патріоткою.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує згадати найяскравіші цитати поетеси про Україну, війну і любов.
Про Україну:
- "А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни"
- "Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивовижна-предивовижна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує ось аж тепер"
- "Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили вистави в концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А в нас є. "
- "Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас"
- "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову"
- "Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те".
- "Мова солов'їна, а тьохкають чортзна-що"
- "І щось у мені таке болить, що це і є, напевно, Україна".
Про війну:
- "Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче почути"
- "Лінію оборони тримають живі"
- "Доля не усміхається рабам"
- "Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші"
- "У кожної нації свої хвороби. У Росії - невиліковна".
Про любов:
- "Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан"
- "Кохання - це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість"
- "Скільки років кохаю, а закохуюся в тебе щодня"
- "Чужа душа - то, кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой не кожна. Чужа душа - то тихе море сліз. Плювати в неї - гріх тяжкий, не можна"
- "Страшні слова, коли вони мовчать"
- "Жінка - як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи"
- "І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто...".
Хто така Ліна Костенко
Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в Ржищеві (Київська область) у вчительській сім'ї Василя Григоровича та Зінаїди Юхимівни Костенко.
Невдовзі сім'я Костенко переїхала жити до Києва - у робітниче селище на Трухановому острові. Писати вона почала в літературній студії при журналі "Дніпро". Коли їй було 16 років, почали друкувати її твори.
Костенко була одним із лідерів шістдесятницького руху і приходила на суди до дисидентів, яким інкримінували антирадянську діяльність і пропаганду.
Найвідоміші її твори - роман у віршах "Маруся Чурай", поетична збірка "Над берегами вічної ріки", а також перший прозовий роман "Записки українського самашедшого".
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