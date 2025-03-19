"Доля не усміхається рабам": 20 мощных цитат Лины Костенко про Украину, войну и любовь

Сегодня, 19 марта, легендарная украинская поэтесса Лина Костенко отмечает свой юбилей - ей исполняется 95 лет. Выдающаяся писательница и диссидентка прошла тернистый путь, однако до сих пор остается мудрой женщиной и настоящей патриоткой.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые яркие цитаты поэтессы про Украину, войну и любовь.

Про Украину:

"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни "

"Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер "

"Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є. "

"Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас"

"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову"

"Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те ".

"Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що"

"І щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна".

Про войну:

"Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче почути "

"Лінію оборони тримають живі "

"Доля не усміхається рабам "

"Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші"

"У кожної нації свої хвороби. У Росії - невиліковна ".

Про любовь:

"Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан"

"Любов - це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість"

"Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня"

"Чужа душа - то, кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой не кожна. Чужа душа - то тихе море сліз. Плювати в неї - гріх тяжкий, не можна"

"Страшні слова, коли вони мовчать"

"Жінка - як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи"

"І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт…".

Кто такая Лина Костенко

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве (Киевская область) в учительской семье Василия Григорьевича и Зинаиды Ефимовны Костенко.

Вскоре семья Костенко переехала жить в Киев - в рабочий поселок на Трухановом острове. Писать она начала в литературной студии при журнале "Днепр". Когда ей было 16 лет, начали печатать ее произведения.

Костенко была одним из лидеров шестидесятнического движения и приходила на суды к диссидентам, которым инкриминировали антисоветскую деятельность и пропаганду.

Самые известные ее произведения - роман в стихах "Маруся Чурай", поэтический сборник "Над берегами вічної ріки", а также первый прозаический роман "Записки українського самашедшого".

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