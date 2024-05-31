20 правил поведения во время летних каникул. Их должны соблюдать все дети

Летние школьные каникулы уже на пороге, а это значит, что тысячи детей по всей стране будут бегать, прыгать, гулять, кататься на велосипедах и ездить на экскурсии. Самое важное - безопасность детей во время каникул, поэтому мы собрали основные 20 правил поведения, которых должны придерживаться дети.

Основные правила поведения детей на каникулах:

1. Гулять, играть - только в местах, которые предназначены для этого. Это могут быть детские площадки, парки, скверы. Опасными для игр могут быть лестницы, подвалы, чердаки, строительные площадки, лифты, недостройки.

Во время игр в опасных местах можно получить травмы разной степени тяжести. Не стоит демонстрировать своим друзьям храбрость или крутизну и для этого прыгать с большой высоты, нырять с крутых склонов или сдираться на деревья.

2. Во время летних каникул следует вести себя так, чтобы не иметь нареканий со стороны взрослых. Перед тем, как что-то сделать, стоит остановиться и подумать: "А как бы на это отреагировали мои родители или учитель?"

3. Во время каникул обязательно следует соблюдать правила техники пожарной безопасности. Не пытайтесь зажечь самостоятельно огонь, бросать в огонь незнакомые предметы, играть ими. Лучше всего - сообщить взрослым о разожженном костре, посторонних предметах.

4. Прогулки должны быть в знакомых и безопасных местах. Если вы живете в прифронтовых или освобожденных зонах, то следует быть очень осторожными на природе - есть риск встретить взрывоопасные предметы. Их нельзя двигать, разбирать, хранить. Лучшее - сразу сообщить о находке взрослых.

5. Во время отдыха у воды - обязательно соблюдать правила поведения на воде и вблизи нее.

6. Личная гигиена и одежда - будьте опрятны, выбирайте одежду по сезону, в жаркие дни не забывайте о панамках. После возвращения с улицы или контакта с домашними животными – всегда нужно хорошо вымыть руки с мылом.

7. На улицах и дорогах - нужно соблюдать правила дорожного движения. Переходить дорогу – только в установленных местах, следить за сигналами светофора. Выезжать на проезжую часть на велосипеде, роликах, скейтах - запрещено.

8. Будьте осторожны с электроприборами - не извлекайте вилку из розетки во время работы, не прикасайтесь мокрыми руками, не пользуйтесь неисправной техникой, не лезьте в розетки.

9. Соблюдайте правила поведения в общественных местах: будьте культурны и вежливы, не кричите, не загрязняйте других.

Правила безопасности для детей на летних каникулах (фото: Vseosvita)

10. Детям до 10 лет разрешено гулять до 20:00, до 14 лет - до 21:00, до 18 лет - до 22:00.

11. Не сидите круглосуточно у телевизора, компьютера, игровой приставки. Больше гуляйте по свежему воздуху и читайте художественную литературу.

12. Не загрязняйте окружающую среду - не бросайте мусор в воду, на берегу, в лесу или в парке.

13. В жаркие дни старайтесь не находиться на солнце с 12 до 17 часов. Ищите тень или прячьтесь в прохладных местах. Жара и солнце могут вызвать тепловой или солнечный удар.

14. Не собирайте незнакомые грибы и ягоды, не употребляйте в пищу то, чего не знаете.

15. Не впускайте домой незнакомых вам людей. Не разговаривайте с незнакомцами на улице, не принимайте в них ничего в подарок, не пробуйте сладости. Не подходите к незнакомым машинам.

16. Будьте осторожны с животными - как в селе, так и в городе. Никогда без разрешения владельца не подходите к чужой собаке или коту.

17. Если во время прогулки попали в грозу - четко соблюдайте правила поведения под непогоды.

18. Соблюдайте осторожность на детских площадках, в парках отдыха: сначала убедитесь, что качели, аттракционы, турники и другие приборы исправны. Сильно не раскачивайтесь и не раскачивайте других - чтобы не привести к падению или травме.

19. Находитесь подальше от тех, кто устраивает драки, не участвуйте в спорах взрослых, не провоцируйте словами или действиями агрессивное поведение.

20. Всегда помните свою фамилию, домашний адрес, номер телефона родителей. Держите свой мобильный заряженный. Если вы потерялись - обратитесь к взрослым за помощью.