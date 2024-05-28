10 правил, які обов'язково треба дотримуватися влітку, щоб не потрапити у біду

Літо - чудовий час, коли більшість дітей та дорослих намагається проводити поближче до природи, водойм, у лісах, на дачах, пікніках. Однак потрібно пам'ятати важливі правила, щоб не потрапити у біду.

1. Правила поведінки біля водойм

Купатися слід лише в місцях для цього пристосованих, тобто обладнаних усім необхідним для безпечного відпочинку і, в разі необхідності, надання рятувальної чи медичної допомоги.

Під час відпочинку на водних об’єктах, необхідно знати елементарні норми поведінки та беззаперечно їх виконувати:

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння

не запливайте за буї, відчувши втому перепочиньте: переверніться на спину і підтримуйте себе на плаву легкими рухами рук

потрапивши в течію не слід з нею боротися: пливіть вниз по течії під невеликим кутом, поступово наближаючись до берега

не губіться потрапивши у водоверть: наберіть побільше кисню в легені, якомога глибше пірнайте і потужним ривком спробуйте випірнути убік

не допускайте грубих ігор під час купання

не залишайте дітей без догляду

обережно плавайте на надувних виробах: вітром чи течією їх може віднести далеко від берега.

І пам’ятайте: паніка - головна причина усіх бід: не метушіться, а заспокойтеся і подумайте яким чином підвищити плавучість плавзасобу, що зробити аби більш впевнено триматися на воді.

2. Правила поведінки в горах

Ніколи не вирушайте на прогулянку без компанії. Немає значення, скільки ви разів вже ходили в Карпати та який у вас досвід. Ваші плани може порушити будь-яка ситуація: погодні умови, раптове погіршення самопочуття, нещасний випадок, інші обставини.

Варто впевнитися в здоров’ї й гарному самопочутті всіх учасників мандрівки. Краще відмовитися від неї, якщо ви страждаєте на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет чи маєте проблеми з суглобами. У будь-якому випадку, правила виживання в горах вимагають наявності аптечки з базовим набором ліків, який може врятувати життя.

Перед походом в Карпати слід звернути увагу на досвід учасників. Якщо група складається із новачків, візьміть з собою професійного екскурсовода. Він не тільки розкаже безліч цікавих фактів про місцевість, але й буде провідником.

Також важливо пам’ятати про такі правила:

Не беріть і не вживайте в горах алкогольні напої. Краще потурбуйтесь про достатню кількість їжі та води, а також відповідний посуд

Чітко розробіть маршрут. Не намагайтеся за раз подолати великі відстані й побачити багато цікавинок. Врешті-решт ви швидко втратите сили та залишитеся невдоволені вихідними

Покладіть в рюкзак компас і топографічні карти місцевості, де буде проходити ваш відпочинок. Найкращий масштаб - 1:50000

Правила поведінки під час походу вимагають завжди дивитися під ноги, оскільки в горах водяться гадюки

Перед тим як рушати в мандрівку, слід звернути увагу на прогноз погоди. Це допоможе краще підготуватися. Звісно, погода мінлива, але можна дізнатися загальну картину.

Не ухиляйтесь від прокладеного маршруту. До того ж не заходьте у зарості кущів чи високі трави. Вони можуть бути домівкою диких тварин - кабанів чи ведмедів. Якщо вони захищають своїх дітей, то у мандрівника буде дуже мало шансів залишитися цілим

Не варто заходити у зарості жерепа або гірської сосни глибше ніж на 10 метрів, тим більше якщо там немає стежки

У випадку погіршення погодних умов слід якнайшвидше повертатися. При цьому оминайте металеві об’єкти та не беріть із собою в гори металеві предмети, щоб уникнути удару блискавки

Заради ефектних фото не слід забиратися на об’єкти, які є небезпечними. Навесні це поодинокі сніжники та снігові мости, влітку - кам’яні брила та схили

Якщо ви хочете провести ніч у горах, подумайте чи варте воно того. Адже у випадку будь-якої небезпеки потрапити вниз буде важко

Також відповідно до правил необхідно попередити рятувальників про ваш намір вирушити в Карпати та ознайомити їх з деталями маршруту. Також слід залишити їм ваші контакти та дані ваших рідних. Це допоможе спеціалістам врятувати вас за необхідності.

Окрім того, слід потурбуватися про зручний одяг та закрите взуття, сонцезахисні засоби - окуляри, головний убір. Обов’язково подбайте про наявність дощовика.

Уникайте вживання в горах грибів і незнайомих ягід, особливо якщо ви не знаєтесь у цій справі.

3. Правила поведінки у лісі

Мандрівники часто блукають у лісі, навіть ті, хто знає добре місцевість чи бував там не один раз. І найгірше, коли при цьому немає з собою телефону, поруч немає житла і доводиться ночувати просто неба без відповідних засобів.

Якщо так сталося, що ви заблукали, важливо знати, як вибратися з лісу. Перш за все, не дайте страху вас захопити. Якщо є можливість зв’язатися з рятівниками, зробіть це. Проте якщо не має мережі, телефон вимкнувся чи сталася інша халепа, доведеться розраховувати тільки на себе.

Якщо ви відстали від групи, залишайтеся на місці. Вашу відсутність помітять і повернуться. Краще знайдіть поряд відкриту ділянку і розведіть багаття. Це дозволить вас побачити здалеку. Інший варіант - зробіть прапор з одягу і почепіть його на дереві.

Також бувають випадки, коли туристи впевнені, що можуть віднайти шлях. Тоді краще спуститися вниз по добре второваній стежині або просуватися вздовж струмка. Але рушати в путь можна тільки вдень. Вночі великий шанс травмуватися й остаточно загубитися.

Якщо халепа сталася з вами ввечері, знайдіть безпечне місце, розкладіть намет. Не маєте його? Збудуйте прихисток із ялинових гілок або розмістіться в ущелині скелі. Так ви зможете дочекатися світанку і заспокоїтися. Але якщо ваша мандрівка відбувається взимку, спати в лісі не можна ні за яких обставин.

Продовжуйте рухатися. Втомилися? Робіть вправи для очей, присідайте, розминайте ноги та прислухайтеся до того, що відбувається навколо. Можливо, неподалік ви зможете розпізнати ознаки життя.

Не втрачайте присутності духу і згадуйте правила, як орієнтуватися в лісі, і тоді ви обов’язково віднайдете правильний шлях.

4. Правила захисту очей

Не торкайся очей брудними руками, рукавами одягу тощо. Якщо в око потрапила порошинка, його треба промити кип'яченою водою, а коли це неможливо - видалити її чистим носовичком.

Дотримуйся правил безпеки під час роботи у майстерні або виконуючи хатню роботу.

Не нахиляйся низько над каструлею з окропом або сковорідкою, на якій шкварчить масло.

Будь дуже обережним із пральним порошком, розчинами для миття посуду та іншими хімічними речовинами. Перед застосуванням зверни увагу, на їхню упаковку - на ній має бути написано, як поводитись, якщо така речовина потрапила в очі.

Обережно поводься із гострими предметами під час гри! Розмахуючи палицею перед обличчям товариша, ти можеш випадково поранити йому око.

Будь уважним під час прогулянок та забав. У лісі чи в саду око може поранити гостра гілка.

Якщо ти сильно пошкодив око, негайно звернися до лікаря!

5. Правила поведінки з харчовими продуктами

Не вживати продукти та напої при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання. Зберігати продукти харчування тільки у вигляді заданих на упаковці та у встановленому терміні.

Не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб. Купуючи будь-які харчові продукти в торговельній мережі споживач має право вимагати у продавця документи, які підтверджують якість та безпеку продукції.

Не вживати незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини. При харчуванні в непристосованих умовах (ліс, пляж тощо) виключати контактний продукт з підставою та піском.

Не готувати продукти із запасом. Приготовлені страви бажано вживати відразу, а у випадку їх повторного споживання вони мають піддавати вторинні термічні обробці. Зберігання готової страви без холоду не повинно перевищувати 2 години.

Не брати у дорогу продукти, які швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, які споживають охолодженого зберігання).

Не готувати багатокомпонентні страви, які вимагають високої термічної обробки (паштети, м'ясні салати тощо), у незабезпечених умовах. При споживанні овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, а при споживанні дітей - обдати окропом.

Не використовувати для пиття, приготування їжі та приготування посуду воду з незнайомих джерел водопостачання (річки, озера, підземні джерела, поверхневі води тощо). Для приготування і приготування їжі використовують воду тільки з централізованих джерел водопостачання або питну бутильовану.

При неорганізованому відпочинку (туристичні мандрівки, екстремальний туризм тощо) для миття посуду і рук вода має бути профільтрована і проварена. Для приготування та приготування їжі необхідно мати із собою запас питної води.

Перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мити руки з милом. Обов'язково мати руки після відвідування туалетів.

При відпочинку з дітьми батьки повинні ознайомити дітей з правилами харчування та правилами дотримання особистої гігієни. Дорослім необхідно слідкувати за тим, щоб діти не споживали незнайомі ягоди та продукти.

6. Правила, які допомагають уникнути отруєння грибами

Збирайте лише ті гриби, які ви добре знаєте

Відмовтеся від збирання та вживання пластинчатих грибів - серед них може бути смертельно небезпечна бліда поганка. Вона також може бути схожа на печериці, сироїжки, шампіньйони.

Не збирайте гриби поблизу автодоріг, сховищ отруйних хімікатів, сміттєзвалищ, промислових підприємств, залізниць, в міських парках - гриби мають властивість накопичувати токсичні речовини з навколишнього середовища.

Не купуйте дикорослих грибів на ринках з рук.

Не давайте гриби дітям - їх організм більш вразливий до грибної отрути

Не куштуйте сирі гриби

Не збирайте старі, перестиглі та червиві гриби

Перед приготуванням потрібно гриби обов'язково відварити у підсоленій воді протягом 15-20 хвилин - відвар потім вилити.

У разі появлення симптомів отруєння грибами (біль у животі, блювання, головний біль, пронос) необхідно негайно звернутися за кваліфікованою медичною допомогою і намагатися промити шлунок розчином соди.

7. Правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі, в лісі

Теплі весняні та літні дні сприяють відпочинку на природі. Більшість громадян виїздить за місто: на дачу, до води, у ліс. На жаль, на відпочинку люди забувають про правила поведінки в лісі, спричиняючи пожежі.

Перебуваючи в лісовій та парковій зоні на відпочинку, не забувайте дотримуватися вимог пожежної безпеки:

Виберіть місце для вогнища й обладнайте його

Ніколи не залишайте вогнище без догляду

Також небезпечною може бути просякнута мастилом, бензином, гасом чи іншою пально-мастильною речовиною ганчірка

Пожежу може спричинити навіть заправка паливного баку машини при працюючому двигуні.

Залишена на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, фокусуючи сонячне проміння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагоряння лісових масивів.

Спалювання сухої трави та пожежі, спричинені безконтрольністю цього процесу, набувають дедалі загрозливіших масштабів. Під час горіння разом із травою, сухостоєм та опалим листям пошкоджується й верхній гумусний шар, який відповідає за родючість землі. Отже, користі від спалювання немає жодної, а от шкоди - більш ніж достатньо

Правила протипожежної безпеки

Не грайся із сірниками та запальничками.

Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду.

Не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів, не суши речі над газовою плитою

Не пали багать у сараях, підвалах, на горищах

Не вмикай багато електроприладів одночасно, електромережа може згоріти

Обов'язково вимикай електроприлади, коли ідеш із дому. Але не тягни за дріт руками, обережно вийми штепсель із розетки

На дачі або у селі не відкривай грубку - від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа

8. Правила безпеки при підозрі на витік газу

Відкрий усі вікна та кватирки, провітри помешкання.

Перевір, чи перекриті на плиті конфорки горілок

Негайно телефонуй до служби газу за номером 104

Ні в якому разі не вмикай світло у загазованому та сусідніх приміщеннях і не запалюй вогонь

9. Правила поведінки під час стихійного лиха

Сильні вітри, шквали та смерчі - стихійне лихо, яке спостерігається в будь-яку пору року. Синоптики відносять їх до надзвичайних подій із помірною швидкістю поширення, тому все більше вдається оцінити штормове попередження.

Фактори небезпеки сильних вітрів, шквалів та смерчів: травмування, а інколи й загибель людей; руйнування інженерних споруд та систем життєзабезпечення, доріг та мостів, промислових і житлових будівель, особливо їх верхніх поверхонь і дахів; перекидання телеграфних стовпців, виривання дерев та утворення завалів; знищення садів та посівів на полях. Сильні вітри, як правило, супроводжуються зливами, що призводять до затоплення місцевості.

Дії при загрозі стихійного лиха та отримані штормового попередження:

Важливо слухати інформацію по телевізору та радіоприймачу про обстановку (час, напрямок руху та силу вітру), рекомендації про порядок дій.

Зберігайте спокійно, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та літнім людям.

Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільший запас цінних речей, невеликий запас продуктів харчування на кілька днів, питну воду, медикаменти, кишеньковий ліхтарик, приймач на батарейках.

Підійдіть до відключення електромережі, закрийте газові крани, загасіть вогонь у грубах.

Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі дерева, які можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте в гараж.

Поставте на підлозі речі, які можуть впасти й спричинити травми. Не ставте ліжко біля вікна з великими шибами.

Щільно зачинити вікна, двері, горищні люки та вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, за можливості, захистіть віконницями або щитами.

Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні в дитячий садок та школу.

Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сходіться в підвалі або віддаленому від дерев і будинків погреби.

Худобу укрити в капітальному хліву, двері та ворота міцно зачинити.

Якщо ви у човні та отримали штормове попередження або бачите наближення поганої погоди, зараз пливіть до берега.

Дії під час стихійного лиха:

Зберігайте спокійно, уникайте паніки, при необхідності надайте допомогу інвалідам, дітям, літнім людям.

Зачиніть вікна та відійдіть від них подалі.

Загасіть вогонь у грубах, вимкніть електро- та газо- постачання.

Зберіть документи, одяг та найбільше задоволення та цінні речі, продукти харчування на кілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, приймач на батарейках.

Перейдіть у безпечне місце. Сходьте у внутрішніх приміщеннях: коридорі, ванній кімнаті, кімнаті або та підвалі. Вимкніть прийом, щоб отримати інформацію.

Не намагайтеся перейти в іншу будівлю - це небезпечно.

Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть раптово вимкнути.

Обминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом, якщо вас застало на вулиці. Вони руйнуються дуже швидко. З можливістю захиститися в підвал найближчого будинку.

Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі на дні будь-якого заглиблення (яру, канави, кювету), захищаючи голову одягом чи гілками дерев.

Зупинитися, якщо ви знайдете автомобілем. Не ховайтеся в ньому, а виходьте і швидко ховайтеся в міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення.

Уникайте різноманітних споруд підвищеного ризику, мостів, естакад, трубопроводів, ліній електромереж, водойм, наявних незахищених промислових об’єктів та дерев.

Не наближайтеся до води, дивіться на шторм, сильні вітри здіймають величезні хвилі на морі, які накочуються на берег. Ви можете загинути.

Дії після стихійного лиха:

Зберігайте спокійно, заспокойте дітей та тих, хто отримав психічну травму в результаті лиха, оцініть спокійно. Допоможіть, по можливості, постраждалим, викличте медичну допомогу тим, хто її потребує.

Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкодження. Перевірте зовнішнім оглядом стан мережі електро-, газо- та водопостачання. Обов'язково кип'ятіть питну воду.

Не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами та не вмикайте їх до того часу, поки не будете впевнені, що немає витоку газу. Перевірте, чи не існують загрози пожежі. При необхідності сповісти пожежну охорону. Не користуйтеся телефоном, окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку.

Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть вимкнути.

Не виходьте відразу на вулицю - після того, як вітер стих, через кілька хвилин шквал може повторитися.

Будьте дуже обережні, виходячи з будинку. Оглядайте частини конструкцій та предметів, які нависають на будівлях; обірваних дротів від ліній електромереж; розбитого скла та інших джерел небезпеки.

Тримайте подалі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів та інше. Не поспішайте з оглядом міста, не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна ваша допомога.

Дізнайтеся в місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, які потребують надання допомоги постраждалому населенню.

10. Правила поведінки під час грози

Влітку сильна спека в Україні відбувається із грозами - типовим атмосферним явищем теплої пори року. Найнебезпечнішими під час загрози є розряди блискавки, температура якої може перевищити 30 тисяч градусів за Цельсієм – це приблизно на 5 разів більше від температури на поверхні Сонця.

У середньому блискавичний розряд збільшується зі швидкістю понад 190 тисяч км/с, а його довжина становить 3-4 км. За статистикою, щороку у світі від удару блискавки гинуть до 3000 людей. У зв’язку з цим, закарпатські рятувальники в черговий раз нагадують громадянам правила безпечної поведінки у загрозі.

Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. Вчасно не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайте подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд.

Якщо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.

Якщо ви опинились в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому випадку не бігайте й не плавайте.

Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від пропуску блискавки, отже, тому що навколо має високу провідність електрики, а блискавка є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина - найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим - волога земля сильніше проводити електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.

Якщо загроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупинитися - це небезпечно. Коли ж ви знаходитесь в автомобілях, безпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.

Запам'ятайте: всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними прийомами для кульових блискавок. Тому в жодному випадку не користуються ними під час грози, натомість зараз їх вимкнути.