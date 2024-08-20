20 повсякденних речей, які Кейт Міддлтон заборонено робити

Що заборонено робити Кейт Міддлтон

Позувати для селфі

Члени королівської сім'ї часто спілкуються з представниками громадськості та фанатами, проте їм заборонено позувати та робити селфі. Дозволено лише рукостискання та привітання.

Давати автографи

Це робити не можна, тому що підпис членів королівської сім'ї можуть підробити та використати з шахрайською метою.

Кейт Міддлтон під час зустрічі із дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Підписувати документи

Згідно з королівськими правилами, Міддлтон дозволено підписувати лише документи, раніше схвалені королем. Причина цього правила - запобігти підробці підпису.

Лягати спати раніше за короля

Кейт не може дозволити собі лягти спати тоді, коли вона захоче. Це буде вважатися ознакою поганого тону та недостатнього виховання. Колишній особистий секретар покійної королеви Єлизавети II сер Вільям Хезелтін зазначив, що "ніхто не вважав привильним лягати спати раніше за королеву".

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Продовжувати трапезу, якщо монарх її вже закінчив

У палаці існує негласне правило: під час обіду або іншого прийому їжі, як тільки король перестав трапезувати, інші члени сім'ї повинні також відставити тарілки, навіть якщо вони не встигли доїсти свої страви. Тому Кейт, як і іншим членам королівської сім'ї, необхідно підлаштовуватися під темп короля.

Їсти устриці, мідії та інших молюсків

І справа тут не в тому, що монарша родина хоче бути ближчою до простих людей або заощадити. Принцесі Уельській не можна їсти мідії, устриці та інші молюски, тому що через неправильне зберігання вони можуть стати отруйними.

Король Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Не рекомендують мандрувати з дітьми в одному транспортному засобі

Це досить старе правило, за яким не рекомендують титулованим батькам подорожувати разом із дітьми в одному літаку, щоб у разі катастрофи не перервати лінію престолонаслідування.

Знімати верхній одяг на публіці

Кейт та іншим титулованим особам не рекомендується знімати пальто та інший верхній одяг, перебуваючи на загальному огляді. Можливо тому представниці королівської родини в холодну пору року віддають перевагу фасону сукня-пальто.

Принцеса Уельська (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Вибирати дуже яскравий або зухвалий одяг

Протокол зобов'язує герцогиню носити закриті та суворі вбрання не надто яскравих відтінків. Королева наполягала: представниця монаршої родини має бути уособленням скромності. Тому надто відкриті фасони, короткі спідниці та глибоке декольте суворо під забороною.

Носити речі з натурального хутра

Така заборона для монарших осіб була введена ще декілька століть тому, оскільки королівська сім'я категорично проти жорстокого поводження з тваринами.

Королівська родина (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Робити яскравий макіяж

Як і у випадку з одягом, макіяж представниці монаршої сім'ї має бути максимально природним і не помітним.

Фарбувати нігті у темні відтінки

Також заборонені будь-які експерименти з манікюром: жодних екстремально довгих нігтів, химерних дизайнів, неонових та яскравих відтінків. Руки Кейт повинні бути доглянутими, але з манікюром у нюдових та максимально приглушених відтінках.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Мати особисту сторінку в соцмережах

Як відомо, у Кейт та принца Вільяма є офіційна сторінка в Instagram, проте це, скоріше, робочий аккаунт, де вони розповідають про їхню діяльність. Мати власні сторінки представникам королівської сім'ї не можна через те, що може статися витік особистої інформації.

Працювати

Незважаючи на те, що принцеса Уельська має диплом і освіту - вона вивчала історію мистецтв, працювати на "звичайній" роботі їй заборонено. Вона може займатися соціально значущою діяльністю: відвідувати відкриття державних об'єктів, представляти країну на міжнародних заходах, брати участь у освітніх проектах.

Сім'я під час прийому (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Заробляти та отримувати якийсь прибуток

Кейт також має хобі - фотографію. Але вона не може отримувати від цього будь-який прибуток, зарплату або гонорари, тому що є членом королівської сім'ї.

Висловлювати свої політичні погляди

Згідно з королівським протоколом, членам сім'ї монархів заборонено публічно демонструвати свої політичні погляди. Вони мають зберігати нейтральність.

Кейт (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Мати право голосу

Принцесі заборонено ходити на вибори та підтримувати будь-якого з кандидатів. Це необхідно для того, щоб не похитнути політичну обстановку у Британії.

Проявляти почуття до чоловіка на публіці

Багатьом стосунки Кейт та Вільяма здадуться холодними, але насправді пара просто слідує протоколу і не виставляє свої почуття на загальний огляд.

Подружня пара (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Відвідувати магазини на самоті

Незважаючи на те, що вона дуже любить відвідувати як продуктові, так і бутіки з одягом, їй категорично заборонено це робити на самоті. Міддлтон зобов'язана залишати палац лише у супроводі охоронців - так свідчать правила безпеки.

Грати у "Монополію"

Виявляється, багато років тому покійна Єлизавета ІІ заборонила родичам грати у цю легендарну гру. Справа в тому, що одного разу принц Ендрю зізнався, що невинна стратегія породжує в них неабиякий азарт: "Ми не можемо грати в "Монополію", тому що в процесі стаємо жорстокими".

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)