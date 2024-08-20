20 обыденных вещей, которые Кейт Миддлтон запрещено делать

Многие из нас думают, что жизнь Кейт Миддлтон похожа на сказку: жизнь в роскошных замках, путешествия, приемы, шикарные наряды и фамильные драгоценности, прислуга, которая сопровождает на каждом шагу, и, конечно же, супруг - принц и будущий наследник британского престола. Однако не все так радужно в жизни монаршей особы.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о на первый взгляд обыденных вещах, которые нельзя делать принцессе Уэльской.
Члены королевской семьи часто общаются с представителями общественности и фанатами, однако им запрещено позировать и делать селфи. Разрешены лишь рукопожатия и приветствия.
Это делать нельзя, так как подпись членов королевской семьи могут подделать и использовать в мошеннических целях.
Согласно королевским правилам, Миддлтон разрешено подписывать только документы, ранее одобренные королем. Причина этого правила - предотвратить подделку подписи.
Кейт не может позволить себе лечь спать тогда, когда она захочет. Это будет считаться признаком дурного тона и плохого воспитания. Бывший личный секретарь покойной королевы Елизаветы II сэр Уильям Хезелтин отметил, что "никто не считал правильным ложиться спать раньше королевы".
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Во дворце существует негласное правило: во время обеда или другого приема пищи, как только король закончил трапезничать, остальные члены семьи обязаны также отставить тарелки, даже если они не успели доесть свои блюда. Поэтому Кейт, как и другим членам королевской семьи, необходимо подстраиваться под темп короля.
И дело тут не в том, что монаршая семья хочет быть ближе к простым людям или сэкономить. Принцессе Уэльской нельзя есть мидии, устрицы и прочих моллюсков, потому что из-за неправильного хранения они могут стать ядовитыми.
Король Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Это достаточно старое правило, согласно которому не рекомендуют титулованным родителям путешествовать вместе с детьми в одном самолете, чтобы в случае катастрофы не прервать линию престолонаследия.
Кейт и другим титулованным лицам не рекомендуется снимать пальто и другую верхнюю одежду, находясь на всеобщем обозрении. Возможно поэтому представительницы королевской семьи в холодное время года отдают предпочтение фасону платье-пальто.
Протокол обязывает герцогиню носить закрытые и строгие наряды не слишком ярких оттенков. Королева настаивала: представительница монаршей семьи должна быть олицетворением скромности. Поэтому слишком открытые фасоны, короткие юбки и глубокое декольте строго под запретом.
Такой запрет для монарших особ был введен еще несколько столетий назад, так как королевская семья категорически против жестокого обращения с животными.
Как и в случае с одеждой, макияж представительницы монаршей семьи должен быть максимально естественным и не броским.
Также запрещены любые эксперименты с маникюром: никаких экстремально длинных ногтей, вычурных дизайнов, неоновых и ярких оттенков. Руки Кейт должны быть ухоженными, но с маникюром в нюдовых и максимально приглушенных оттенках.
Как известно, у Кейт и принца Уильяма есть официальная страница в Instagram, однако это, скорее, рабочий аккаунт, где они рассказывают об их деятельности. Иметь собственные странички представителям королевской семьи нельзя из-за того, что может случиться утечка личной информации.
Несмотря на то, что у принцессы Уэльской есть диплом и образование - она изучала историю искусств, работать на "обычной" работе ей запрещено. Она может лишь заниматься социально значимой деятельностью: посещать открытия государственных объектов, представлять страну на международных мероприятиях, участвовать в образовательных проектах.
У Кейт также есть хобби - фотография. Но она не может получать от этого какую-либо прибыль, зарплату или гонорары, так как является действующим членом королевской семьи.
Согласно королевскому протоколу, членам семьи монархов запрещено публично демонстрировать свои политические взгляды. Они должны сохранять нейтральность.
Кейт (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Принцессе запрещено ходить на выборы и поддерживать какого-либо из кандидатов. Это необходимо для того, чтобы не пошатнуть политическую обстановку в Британии.
Многим отношения Кейт и Уильяма покажутся холодными, но на самом деле пара просто следует протоколу и не выставляет свои чувства на всеобщее обозрение.
Супружеская пара (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Несмотря на то, что она очень любит посещать как продуктовые, так и бутики с одеждой, ей категорически запрещено это делать в одиночестве. Миддлтон обязана покидать дворец только в сопровождении телохранителей - так гласят правила безопасности.
Оказывается, много лет назад покойная Елизавета II запретила родственникам играть в эту легендарную игру. Дело в том, что однажды принц Эндрю признался, что безобидная стратегия рождает в них недюжинный азарт: "Мы не можем играть в "Монополию", потому что в процессе становимся жестокими".
Ранее мы рассказали, как сейчас выглядит больная раком Кейт Миддлтон.
Также смотрите редкое фото сына, которое показали недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям.
При написании материала были использованы такие источники: L'OFFICIEL USA, HELLO!, "Факты".