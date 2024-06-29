20 повсякденних речей: чоловіки зізналися, що насправді може розтопити їхнє серце

Кожен чоловік сприймає жінок на свій лад і має певні речі, які його приваблюють. Хтось мліє від довгого волосся, хтось захоплюється виглядом жінки зранку, коли вона тільки прокинулася. Чоловіки поділилися маленькими приємними речами, які роблять їх кохані й для них вони надзвичайно солодкі та можуть розтопити їхнє серце.

1. "Вона дивиться мені в очі та каже: "Ми розберемося. Ми завжди це робимо".

2. "Якщо моя дружина прокинеться вночі та помітить, що я не накритий, вона обов'язково накриє мене. Здебільшого я сплю й нічого не помічаю, але час від часу я крізь сон все чую, і це найпрекрасніший безкорисливий жест".

3. "Одного разу ми з дружиною говорили про книгу, яку я мав в дитинстві та дуже любив. Я годинами описував її, але за все життя не міг запам'ятати назву. Ми спробували знайти її в Google на основі моїх описів, але навіть Google не мав уявлення, про що мова. І коли я був готовий здатися, я згадав назву: "Glim, The Glorious". Я був дуже радий показати її дружині в інтернеті. Мені було шкода, що я не маю цієї книжки. А за три тижні вона вручила мені загорнутий подарунок, де була моя улюблена книжка - вона знайшла її для мене".

4. "Моя дружина дуже допомагала, доглядаючи за моєю старенькою мамою після того, як її помістили у хоспіс"

5. "Одного ранку я прокинувся з її рукою на моїх грудях і головою на моєму плечі. Вона сказала, що їй важко психічно і що я був її розрадою. Чесно кажучи, мені просто стало тепло, що я прокинувся в її обіймах. Я не думаю, що вона справді багато думала про це, але це покращило й мій стан, і мені досі приємно це згадувати".

6. "Останнього разу під час близькості, дружина декілька разів повторила: "Я хочу тебе". Почути це після того, як ми разом понад 20 років - це дуже особливо, і ці слова лунатимуть в моїй пам'яті місяцями, можливо, роками".

7. "Замість того, щоб висміювати мене, коли я почав плакати після того, як дізнався, що мій вихованець помер, вона обіймала мене, поки сльози текли по її руках. Вона тримала мене в цей момент більше пів години, а потім сказала: "Ти подарував Ларрі чудове життя". Я ніколи не забуду це".

8. "У мене був важкий тиждень на роботі, я повернувся додому дуже втомленим і задрімав. Я прокинувся з суші (вона не любить суші, але я їх люблю), пляшкою вина та Гаррі Поттером по телевізору".

9. "Мені погано підходять заходи, на які приходить багато людей. Це виснажує мою соціальну батарею швидше, ніж ви можете порахувати до 10. Але я хотів довести це до кінця і бути найкращим партнером, оскільки подія була для нього важлива. Через дві години (ми тоді розмовляли з його начальником), мій партнер поглянув на мене, взяв мене за руку, вибачився за нас двох у розмові, тому що "жодна подія компанії не може бути настільки важливою, щоб так змучувати". Попри те, що ми вже не разом, це все одно найкраще, що хтось зробив для мене абсолютно без підказки"

10. "Моя дружина завжди залишає мені маленькі любовні записки вдома. Я люблю їх і зберігаю кожну. Це робить мій день кращим!".

11. "Я пам'ятаю, як одного разу я працював в останній день перед відпусткою. Це була п'ятниця, і дещо йшло не так, тому мені довелося затриматися. Мене це хвилювало, тому що я уявляв, що виходжу з роботи о 5 годині вечора і ми святкуємо. І коли я вийшов пізно з роботи, мій партнер просто під'їхав за мною з відкритим пивом у машині".

12. "Той, хто першим чистить зуби перед сном, наносить зубну пасту на зубну щітку іншого. Зазвичай вона виграє".

13. "Мій партнер каже: "Дякую за сьогодні" щовечора перед сном".

14. "Більшість вечорів після обіду ми сиділи на протилежних сторонах кухонного острівця і розмовляли або випивали келих вина. Іноді, навмання, він підходив до мене під час розмови, цілував мене, потім повертався на своє місце і продовжував розмову. Моє серце тремтить щоразу".

15. "Вона чудовий кухар, і їжа нагадує мені кухню моєї власної бабусі. Я не думаю, що вона знає, наскільки це особливе для мене".

16. "Моя дружина встає приблизно на 1,5 години раніше від мене, бо її робочий день починається раніше. Вона знає, що я зазвичай наливаю каву та чекаю, поки вона охолоне 5 хвилин, перш ніж починати її пити. Тому вона наливає мені каву приблизно за 5 хвилин до того, як я встаю, щоб вона була ідеальною температури, коли я спускаюся вниз. Мені це ніколи не набридне. Я б одружився з нею знову".

17. "Моя дружина регулярно купує мені дрібниці. Однак найбільше я запам’ятав, як у мене був важкий день, довелося працювати через купу речей і був дуже напружений, і ні з чого вона підійшла до мене з кавою з корицею, чаєм із льодом і сказала: "Я думала, що це тобі знадобиться", - поцілувала мене, прошепотіла "я люблю тебе" і вийшла з кімнати".

18. "Близько 1,5 років тому я боровся із залежністю. Намагався покінчити з усім цим, але без цієї жінки я, чесно кажучи, не думаю, що був би тут".

19. "Не знаю, чи це мало, але одного разу ми переглянули речі з дому мого дитинства і знайшли листа до Діда Мороза. Я написав це, коли мені було сім, і серед речей, які я попросив на Різдво, був рушник San Jose Sharks. Не знаю, чому я хотів мати рушник, коли мені було сім, але я його так і не отримав. Наступного Різдва вона подарувала мені рушник San Jose Sharks. Зараз він настільки використаний, що я вилучив його з експлуатації, але я буду берегти його до кінця свого життя".

20. "На мій 40-й день народження моя дружина наповнила мою машину 40 повітряними кульками, і на кожній повітряній кульці вона написала те, що їй подобається в мені. Я точно запам'ятаю це назавжди".