20 обыденных вещей: мужчины признались, что на самом деле может растопить их сердце

Каждый мужчина воспринимает женщин на свой лад и имеет определенные вещи, которые его привлекают. Кто-то млеет от длинных волос, кто-то восхищается видом женщины с утра, когда она только проснулась. Мужчины поделились маленькими приятными вещами, которые делают их любимые и которые для них очень сладкие и могут растопить их сердце.

1. "Она смотрит мне в глаза и говорит: "Мы разберемся. Мы всегда это делаем.

2. "Если моя жена проснется ночью и заметит, что я не укрыт, она обязательно накроет меня. По большей части я сплю и ничего не замечаю, но время от времени я сквозь сон все слышу, и это самый прекрасный бескорыстный жест".

3. "Однажды мы с женой говорили о книге, которую я имел в детстве и очень любил. Я часами описывал ее, но за всю жизнь не мог запомнить название. Мы попытались найти ее в Google на основе моих описаний, но даже Google не имел представления, о чем речь. И когда я был готов сдаться, я вспомнил название: "Glim, The Glorious". Я был очень рад показать ее жене в интернете. Мне было очень жаль, что у меня нет этой книги. А через три недели она вручила мне завернутый подарок, где была моя любимая книга - она нашла ее для меня.

4. "Моя жена очень помогала, ухаживая за моей старенькой мамой после того, как ее поместили в хоспис"

5. "Однажды я проснулся с ее рукой на моей груди и головой на моем плече. Она сказала, что ей тяжело психически и что я был ее утешением. Честно говоря, мне просто стало тепло, что я проснулся в ее объятиях. Я не думаю, что она действительно много думала об этом, но это улучшило и мое состояние, и мне до сих пор приятно это вспоминать".

6. "В последний раз во время близости, жена несколько раз повторила: "Я хочу тебя". Услышать это после того, как мы вместе более 20 лет - это очень особенно, и эти слова будут звучать в моей памяти месяцами, возможно, годами".

7. "Вместо того, чтобы высмеивать меня, когда я начал плакать после того, как узнал, что мой питомец умер, она обнимала меня, пока слезы текли по ее рукам. Она держала меня в этот момент более полу часа, а потом сказала: "Ты подарил Ларри отличную жизнь". Я никогда не забуду это".

8. "У меня была тяжелая неделя на работе, я вернулся домой очень уставшим и задремал. Я проснулся с суши (она не любит суши, но я их люблю), бутылкой вина и Гарри Поттером по телевизору".

9. "Мне плохо подходят мероприятия, на которые приходит много людей. Это истощает мою социальную батарею быстрее, чем вы можете сосчитать до 10. Но я хотел довести это до конца и быть лучшим партнером, поскольку событие было для него важно. Через два часа (мы тогда разговаривали с его начальником), мой партнер посмотрел на меня, взял меня за руку, извинился за нас двоих в разговоре, потому что "ни одно событие компании не может быть настолько важным, чтобы так себя мучить". И хотя мы сейчас не вместе, это все равно самое лучшее, что кто-то сделал для меня абсолютно без подсказки"

10. "Моя жена всегда оставляет мне маленькие любовные записки дома. Я люблю их и храню каждую. Это делает мой день лучше!".

11. "Я помню, как однажды я работал в последний день перед отпуском. Это была пятница, и кое-что шло не так, поэтому мне пришлось задержаться. Меня это волновало, потому что я представлял, что выхожу из работы в 5 часов вечера и мы празднуем. И когда я вышел поздно с работы, мой партнер просто подъехал за мной с открытым пивом в машине".

12. "Тот, кто первым чистит зубы перед сном, наносит зубную пасту на зубную щетку другого. Обычно она выигрывает".

13. "Мой партнер говорит: "Спасибо за сегодня" каждый вечер перед сном".

14. "Большинство вечеров после обеда мы сидели на противоположных сторонах кухонного островка и разговаривали или выпивали бокал вина. Иногда, внезапно, он подходил ко мне во время разговора, целовал меня, потом возвращался на свое место и продолжал разговор. Мое сердце трепещет каждый раз".

15. "Она отличный повар, и еда напоминает мне кухню моей собственной бабушки. Я не думаю, что она знает, насколько это особенно для меня".

16. "Моя жена встает примерно на 1,5 часа раньше меня, потому что ее рабочий день начинается раньше. Она знает, что я обычно наливаю кофе и жду, пока он остынет 5 минут, прежде чем начинать его пить. Поэтому она наливает мне кофе примерно за 5 минут до того, как я встаю, чтобы он был идеальной температуры, когда я спускаюсь вниз. Мне это никогда не надоест. Я бы женился ней снова".

17. "Моя жена регулярно покупает мне мелочи. Однако больше всего я запомнил, как у меня был тяжелый день, пришлось работать из-за кучи вещей и был очень напряжен, и ни с чего она подошла ко мне с кофе с корицей, чаем со льдом и сказала: "Я думала, что это тебе понадобится", - поцеловала меня, прошептала "я люблю тебя" и вышла из комнаты.

18. "Около 1,5 лет назад я боролся с зависимостью. Пытался покончить со всем этим, но без этой женщины я, честно говоря, не думаю, что был бы здесь".

19. "Не знаю, мало ли это, но однажды мы просмотрели вещи из дома моего детства и нашли письмо к Деду Морозу. Я написал это, когда мне было семь, и среди вещей, которые я попросил на Рождество, было полотенце San Jose Sharks. Не знаю, почему я хотел иметь полотенце, когда мне было семь, но я его так и не получил. На следующее Рождество она подарила мне полотенце San Jose Sharks. Сейчас оно уже настолько потрепанное, что я изъял его из эксплуатации, но я буду беречь его до конца своей жизни".

20. "На мой 40-й день рождения моя жена наполнила мою машину 40 воздушными шариками, и на каждом воздушном шарике она написала то, что ей нравится во мне. Я точно запомню это навсегда".