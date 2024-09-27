20 перевірених порад, як зберегти тепло вдома у холодну пору року
Скоро почнеться холодна пора року, а ситуація з опаленням залишається доволі невизначеною. Які прості дії вдома можна виконати, щоб зберегти тепло в оселі та не мерзнути восени?
РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться списком перевірених порад, кожна з яких здатна зберегти вам трохи тепла, а усі разом - значно зекономити вам його втрати.
Що зробити з вікнами, щоб зберегти тепло
Відкривайте штори вдень, якщо ваші вікна виходять на сонячну сторону – сонячні промені додадуть кімнаті кілька градусів тепла.
Увечері закривайте вікна щільними шторами або навіть ковдрами, щоб зменшити втрати тепла.
Перевірте наявність щілин у вікнах та закладіть їх монтажною піною або герметиком. Якщо є старі дерев'яні рами, можна покласти утеплювач та обробити герметиком.
Обклейте вікна пакувальною плівкою з повітряними бульбашками - це може зменшити тепловтрати до 50%.
Утепліть балкон: оббийте стіни та підлогу дерев’яними панелями або використайте дерев’яний каркас з утеплювачем усередині.
У кожній квартирі має бути додатковий електричний обігрівач (фото: Freepik.com)
Як доробити батареї та обігрівачі
Приберіть штори та меблі, які перекривають батареї - це дозволить теплу краще поширюватися кімнатою.
Помістіть за батареї фольгу або саморобний відбивач з картону та алюмінієвої фольги, щоб зберегти тепло в кімнаті.
Якщо у вас є бойлер, утепліть його старими ковдрами або куртками, щоб зменшити втрати тепла.
Перевірте стан розеток, чи витримають вони роботу електрообігрівачів високої потужності.
Подумайте про утеплення фасаду або стін, які найбільше промерзають - це суттєво покращить температурний режим у приміщенні.
Штори перекривають холодне повітря від вікон (фото: Pixabay.com)
Підлога та утеплення приміщень
Постеліть килими, особливо якщо ви живете на першому поверсі або у приватному будинку - це додасть шар ізоляції та зробить кімнату теплішою.
Закрийте щілини в дверях та рамах, щоб зменшити тепловтрати. Використовуйте герметик для тріщин у стінах та на підлозі.
Обладнайте вентиляційні отвори решітками з регулюванням - це дозволить контролювати витік тепла.
Після купання залишайте двері ванної кімнати відкритими - тепле повітря допоможе обігріти інші приміщення.
Утепліть двері за допомогою ущільнювачів або інших теплоізоляційних матеріалів, щоб мінімізувати втрати тепла через вхідні двері.
Кілька місяців на рік кіт - додаткове джерело тепла (фото: Freepik.com)
Що ще можна зробити для утеплення квартири та себе
Використовуйте стельові вентилятори для рівномірного розподілу теплого повітря по кімнаті.
Залишайте духовку відкритою після використання - її тепло допоможе нагріти кухню.
Пийте гарячі напої, такі як чай або бульйон, щоб швидко зігрітися.
Вдягаючи кілька шарів одягу, ви зможете зберігати тепло краще, ніж у звичайному светрі.
Привчайте домашніх улюбленців спати поруч, особливо біля ніг - це додасть затишку та тепла в холодну ніч.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Joy, Family Handyman, Forbes Home.