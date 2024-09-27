20 проверенных советов, как сохранить тепло дома в холодное время года

Скоро начнется холодное время года, а ситуация с отоплением остается достаточно неопределенной. Какие простые действия дома можно выполнить, чтобы сохранить тепло в доме и не мерзнуть осенью?

РБК-Украина (проект Styler) делится списком проверенных советов, каждый из которых способен сохранить вам немного тепла, а все вместе - значительно сэкономить вам его потери.

Что сделать с окнами, чтобы сохранить тепло

Открывайте шторы днем, если ваши окна выходят на солнечную сторону – солнечные лучи придадут комнате несколько градусов тепла.

Вечером закрывайте окна плотными шторами или даже одеялами, чтобы уменьшить потери тепла.

Проверьте наличие щелей в окнах и заделайте их монтажной пеной или герметиком. Если есть старые деревянные рамы, можно уложить утеплитель и обработать герметиком.

Обклейте окна упаковочной пленкой с воздушными пузырьками - это может уменьшить теплопотери до 50%.

Утеплите балкон: оббейте стены и полы деревянными панелями или используйте деревянный каркас с утеплителем внутри.

В каждой квартире должен быть дополнительный электрический отопитель (фото: Freepik.com)

Как доработать батареи и обогреватели

Уберите шторы и мебель, которая перекрывает батареи - это позволит теплу лучше распространяться по комнате.

Поместите за батареи фольгу или самодельный отражатель из картона и алюминиевой фольги, чтобы сохранить тепло в комнате.

Если у вас есть бойлер, утеплите его старыми одеялами или куртками, чтобы уменьшить потери тепла.

Проверьте состояние розеток, выдержат ли они работу электрообогревателей высокой мощности.

Подумайте об утеплении фасада или стен, которые наиболее промерзают - это существенно улучшит температурный режим в помещении.

Шторы перекрывают холодный воздух от окон (фото: Pixabay.com)

Полы и утепление помещений

Постелите ковры, особенно если вы живете на первом этаже или в частном доме - это придаст слой изоляции и сделает комнату более теплой.

Закройте щели в дверях и рамах, чтобы уменьшить теплопотери. Используйте герметики для трещин в стенах и на полу.

Оборудуйте вентиляционные отверстия решетками с регулировкой – это позволит контролировать утечку тепла.

После купания оставляйте дверь ванной комнаты открытой - теплый воздух поможет обогреть другие помещения.

Утеплите дверь с помощью уплотнителей или других теплоизоляционных материалов, чтобы минимизировать потери тепла через входную дверь.

Несколько месяцев в году кот - дополнительный источник тепла (фото: Freepik.com)

Что еще можно сделать для утепления квартиры и себя

Потолочные вентиляторы используются для равномерного распределения теплого воздуха по комнате.

Оставляйте духовку открытой после использования - ее тепло поможет нагреть кухню.

Пейте горячие напитки, такие как чай или бульон, чтобы быстро согреться.

Надев несколько слоев одежды, вы сможете сохранять тепло лучше, чем в обычном свитере.

Приучайте домашних любимцев спать рядом, особенно у ног - это добавит уюта и тепла в холодную ночь.