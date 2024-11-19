20 нових українських пісень і кліпів, від яких ви будете в захваті

Ні для кого не секрет, що українські артисти - одні з найталановитіших у світі. І пісні, які наші музиканти презентували в середині листопада цього року, вкотре підтверджують це.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало топ-20 новинок української музики, які точно не залишать вас байдужими й зарядять осіннім настроєм.
Це історія, яка знайде відгук у кожному, хто переживав складне розставання, коли на серці лишаються лише шрами. Але водночас, кожен, хто обрав себе і йти своїм шляхом.
Відкрийте серце і відчувайте! Даніела Заюшкіна і Ко поділилися одразу двома відео на пісні з альбому "Фата". За словами фронтвумен гурту, ці треки - “рефлексія на особисте знайомство зі злом, якого раніше не знала, і добром, яке йому протидіє". А пісню “Усі в мені" співачка написала, “коли почала втрачати героїв, яких встигла полюбити, і серце стало домом для їхнього безсмертя”.
Дане відео пропонує зазирнути всередину першого однойменного альбому колективу, який претендує на звання ікон української альтернативної сцени.
Це пісня про довговічну любов, яка витримує всі випробування і стає справжнім притулком для двох. Навіть після довгих розлук і щоденних турбот, їхні обійми залишаються храмом, куди вони повертаються за теплом. Це історія про кохання, яке об’єднує і дарує світло незалежно від часу.
Текст композиції малює картину міста, охопленого вогнем. Однак це не просто фізична пожежа, а символічне згорання старого світу, старих правил і норм. Герої пісні, замість того щоб рятуватися, лишаються у цьому хаосі, кохаючи й відчуваючи себе вільними від будь-яких обмежень. За словами учасників гурту, ця пісня “про кохання, яке нині і на віки вічні - абсолютна цінність, здатна надати сенс життю навіть у найскладніші моменти”.
Співачка випустила новий пронизливий трек, яким хоче нагадати кожному чоловікові, що найголовніший скарб в його житті - його кохана жінка.
Олексій Завгородній цією роботою хотів нагадати, як важливо мати в своїх серцях місце для любові.
Даний трек покликаний достукатись до сердець людей, які розлучені відстанню та різними життєвими обставинами. Попри усе: Україна, українці вкотре доводять що “зливи” можна подолати і завжди після темряви є світло. Пісня несе глибокий сенс, а сама злива є метафорою стосунків людей".
Цей трек описує складні, болісні стосунки, які перебувають на межі любові та ворожнечі. Ліричний герой переживає глибокий внутрішній конфлікт, адже, незважаючи на сильні почуття, стосунки є токсичними та руйнівними для них обох. Герой намагається витіснити ці емоції, "заховати" її у своїй голові, але зв'язок надто сильний. Попри бажання забути і почати нове життя, він все ще залежний.
Богдан Розвадовський випустив довгоочікуваний альбом "Цвіт магнолії", над яким він працював півтора роки. Артист каже, що це не просто музика, це відображення надії, моменту "тут і зараз", і його перехід до чогось нового. Пропонуємо вашій увазі послухати трек "Зіниці" з цієї платівки.
Артист з містечка Ланівці випустив альбом "Як тебе знайти?", в якому ви точно знайдете щось для свого настрою у прохолодний листопадовий вечір. Ось хоча б послухайте трек "Твій".
Артист випустив пісню-емоційну посвяту своїй дружині Христині Марті на п’яту річницю шлюбу. Ця композиція відображає переживання, знайомі багатьом подружнім парам, які свідомо будують і зміцнюють довготривалі стосунки в родині.
Дуже приємна лірика у свіжій пісні від молодої сонграйтерки, яка "всіляко паплюжить українську мову".
За словами Діани Горбяк, її нова пісня - це "гімн нової свободи і сили, яка приходить після розчарування".
Також не можна оминути увагою й ці пісні:
Нещодавно стали відомі імена номінантів популярної премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2024.
А ще ми писали про переможців MTV EMA 2024, і одна співачка забрала найбільшу кількість нагород.