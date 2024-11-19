20 нових українських пісень і кліпів, від яких ви будете в захваті

ZLATA OGNEVICH - "Мости"

Це історія, яка знайде відгук у кожному, хто переживав складне розставання, коли на серці лишаються лише шрами. Але водночас, кожен, хто обрав себе і йти своїм шляхом.

Vivienne Mort - "Ізюм" і "Усі в мені"

Відкрийте серце і відчувайте! Даніела Заюшкіна і Ко поділилися одразу двома відео на пісні з альбому "Фата". За словами фронтвумен гурту, ці треки - “рефлексія на особисте знайомство зі злом, якого раніше не знала, і добром, яке йому протидіє". А пісню “Усі в мені" співачка написала, “коли почала втрачати героїв, яких встигла полюбити, і серце стало домом для їхнього безсмертя”.

The Unsleeping - “Справжній бедрум панк”

Дане відео пропонує зазирнути всередину першого однойменного альбому колективу, який претендує на звання ікон української альтернативної сцени.

Kalush Orchestra - "Коли"

Це пісня про довговічну любов, яка витримує всі випробування і стає справжнім притулком для двох. Навіть після довгих розлук і щоденних турбот, їхні обійми залишаються храмом, куди вони повертаються за теплом. Це історія про кохання, яке об’єднує і дарує світло незалежно від часу.

квіткіс - "Суперклас"

Текст композиції малює картину міста, охопленого вогнем. Однак це не просто фізична пожежа, а символічне згорання старого світу, старих правил і норм. Герої пісні, замість того щоб рятуватися, лишаються у цьому хаосі, кохаючи й відчуваючи себе вільними від будь-яких обмежень. За словами учасників гурту, ця пісня “про кохання, яке нині і на віки вічні - абсолютна цінність, здатна надати сенс життю навіть у найскладніші моменти”.

MamaRika - "Не йди"

Співачка випустила новий пронизливий трек, яким хоче нагадати кожному чоловікові, що найголовніший скарб в його житті - його кохана жінка.

POSITIFF - "Діаманти"

Олексій Завгородній цією роботою хотів нагадати, як важливо мати в своїх серцях місце для любові.

KRISTONKO & JULIK - "Вистоїмо"

Даний трек покликаний достукатись до сердець людей, які розлучені відстанню та різними життєвими обставинами. Попри усе: Україна, українці вкотре доводять що “зливи” можна подолати і завжди після темряви є світло. Пісня несе глибокий сенс, а сама злива є метафорою стосунків людей".

Golubenko - "Мінімум"

Цей трек описує складні, болісні стосунки, які перебувають на межі любові та ворожнечі. Ліричний герой переживає глибокий внутрішній конфлікт, адже, незважаючи на сильні почуття, стосунки є токсичними та руйнівними для них обох. Герой намагається витіснити ці емоції, "заховати" її у своїй голові, але зв'язок надто сильний. Попри бажання забути і почати нове життя, він все ще залежний.

SadSvit - "Зіниці"

Богдан Розвадовський випустив довгоочікуваний альбом "Цвіт магнолії", над яким він працював півтора роки. Артист каже, що це не просто музика, це відображення надії, моменту "тут і зараз", і його перехід до чогось нового. Пропонуємо вашій увазі послухати трек "Зіниці" з цієї платівки.

Tery feat. Liia - "Твій"

Артист з містечка Ланівці випустив альбом "Як тебе знайти?", в якому ви точно знайдете щось для свого настрою у прохолодний листопадовий вечір. Ось хоча б послухайте трек "Твій".

Vlad Darwin - "Небесна"

Артист випустив пісню-емоційну посвяту своїй дружині Христині Марті на п’яту річницю шлюбу. Ця композиція відображає переживання, знайомі багатьом подружнім парам, які свідомо будують і зміцнюють довготривалі стосунки в родині.

Околиця - "Пробач"

Дуже приємна лірика у свіжій пісні від молодої сонграйтерки, яка "всіляко паплюжить українську мову".

SOWA - "Колишній"

За словами Діани Горбяк, її нова пісня - це "гімн нової свободи і сили, яка приходить після розчарування".

Також не можна оминути увагою й ці пісні:

Юля Юріна - "Церковка"

Білий Бо - "Опіки"

Phil It - "На самоті"

Sasha Boole - "Бути поруч"

BUREMNA - "Я не та"

Уляна Дель Рей - "BNW"