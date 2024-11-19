20 новых украинских песен и клипов, от которых вы будете в восторге

Ни для кого не секрет, что украинские артисты - одни из самых талантливых в мире. И песни, которые наши музыканты презентовали в середине ноября этого года, еще раз подтверждают это.
РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-20 новинок украинской музыки, которые точно не оставят вас безразличными и зарядят осенним настроением.
Это история, которая найдет отклик в каждом, кто переживал сложное расставание, когда на сердце остаются только шрамы. Но в то же время, в каждом, кто выбрал себя и решил идти своим путем.
Откройте сердце и чувствуйте! Даниэла Заюшкина и Ко поделились сразу двумя видео на песне из альбома "Фата". По словам фронтвумен группы, эти треки - "рефлексия на личное знакомство со злом, которого раньше не знала, и добром, которое ему противодействует". А песню "Усі в мені" певица написала, "когда начала терять героев, которых успела полюбить, и сердце стало домом для их бессмертия".
Данное видео предлагает заглянуть внутрь первого одноименного альбома коллектива, который претендует на звание икон украинской альтернативной сцены.
Это песня о долговечной любви, которая выдерживает все испытания и становится настоящим убежищем для двоих. Даже после долгих разлук и ежедневных забот их объятия остаются храмом, куда они возвращаются за теплом. Это история о любви, которая объединяет и дарит свет независимо от времени.
Текст композиции рисует картину города, охваченного огнем. Однако это не просто физический пожар, а символическое сгорание старого мира, старых правил и норм. Герои песни, вместо того чтобы спасаться, остаются в этом хаосе, любя и чувствуя себя свободными от любых ограничений. По словам участников группы, эта песня "о любви, которая ныне и во веки веков - абсолютная ценность, способна придать смысл жизни даже в самые сложные моменты".
Певица выпустила новый пронзительный трек, которым хочет напомнить каждому мужчине, что самое главное сокровище в его жизни - его любимая женщина.
Алексей Завгородний этой работой хотел напомнить, как важно иметь в своих сердцах место для любви.
Данный трек призван достучаться до сердец людей, которые разлучены расстоянием и разными жизненными обстоятельствами.
Этот трек описывает сложные, болезненные отношения, которые находятся на грани любви и вражды. Лирический герой испытывает глубокий внутренний конфликт, ведь, несмотря на сильные чувства, отношения токсичны и разрушительны для них обоих. Герой пытается вытеснить эти эмоции, "спрятать" ее в своей голове, но связь слишком сильна. Несмотря на желание забыть и начать новую жизнь, он все еще зависим.
Богдан Розвадовский выпустил долгожданный альбом "Цвіт магнолії", над которым он работал полтора года. Артист говорит, что это не просто музыка, это отражение надежды, момента "здесь и сейчас", и его переход к чему-то новому. Предлагаем вашему вниманию послушать трек "Зіниці" с этой пластинки.
Артист из городка Лановцы выпустил альбом "Як тебе знайти?", в котором вы точно найдете что-нибудь для своего настроения в прохладный ноябрьский вечер. Вот хоть послушайте трек "Твій".
Артист выпустил песню-эмоциональное посвящение своей жене Кристине Марте на пятую годовщину брака. Эта композиция отражает переживания, знакомые многим супружеским парам, сознательно строящим и укрепляющим долгосрочные отношения.
Очень приятная лирика в свежей песне от молодой сонграйтерши, которая "всячески порочит украинский язык".
По словам Дианы Горбяк, ее новая песня - это "гимн новой свободы и силы, которая приходит после разочарования".
Также нельзя обойти вниманием и эти песни:
Недавно стали известны имена номинантов популярной премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2024.
А еще мы писали о победителях MTV EMA 2024, и одна певица забрала самое большое количество наград.