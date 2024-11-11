Стали відомі переможці MTV EMA 2024: яка співачка забрала найбільшу кількість нагород

У ніч з 10 на 11 листопада у Британії, в Манчестері, відбулася церемонія нагородження музичної премії MTV Europe Music Awards 2024. Була представлена низка різноманітних категорій, і одна з виконавиць забрала найбільшу кількість нагород та потрапила до семи номінацій.

Що про це відомо, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання People.