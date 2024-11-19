20 нових українських пісень і кліпів, від яких ви будете в захваті
Ні для кого не секрет, що українські артисти - одні з найталановитіших у світі. І пісні, які наші музиканти презентували в середині листопада цього року, вкотре підтверджують це.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало топ-20 новинок української музики, які точно не залишать вас байдужими й зарядять осіннім настроєм.
ZLATA OGNEVICH - "Мости"
Це історія, яка знайде відгук у кожному, хто переживав складне розставання, коли на серці лишаються лише шрами. Але водночас, кожен, хто обрав себе і йти своїм шляхом.
Vivienne Mort - "Ізюм" і "Усі в мені"
Відкрийте серце і відчувайте! Даніела Заюшкіна і Ко поділилися одразу двома відео на пісні з альбому "Фата". За словами фронтвумен гурту, ці треки - “рефлексія на особисте знайомство зі злом, якого раніше не знала, і добром, яке йому протидіє". А пісню “Усі в мені" співачка написала, “коли почала втрачати героїв, яких встигла полюбити, і серце стало домом для їхнього безсмертя”.
The Unsleeping - “Справжній бедрум панк”
Дане відео пропонує зазирнути всередину першого однойменного альбому колективу, який претендує на звання ікон української альтернативної сцени.
Kalush Orchestra - "Коли"
Це пісня про довговічну любов, яка витримує всі випробування і стає справжнім притулком для двох. Навіть після довгих розлук і щоденних турбот, їхні обійми залишаються храмом, куди вони повертаються за теплом. Це історія про кохання, яке об’єднує і дарує світло незалежно від часу.
квіткіс - "Суперклас"
Текст композиції малює картину міста, охопленого вогнем. Однак це не просто фізична пожежа, а символічне згорання старого світу, старих правил і норм. Герої пісні, замість того щоб рятуватися, лишаються у цьому хаосі, кохаючи й відчуваючи себе вільними від будь-яких обмежень. За словами учасників гурту, ця пісня “про кохання, яке нині і на віки вічні - абсолютна цінність, здатна надати сенс життю навіть у найскладніші моменти”.
MamaRika - "Не йди"
Співачка випустила новий пронизливий трек, яким хоче нагадати кожному чоловікові, що найголовніший скарб в його житті - його кохана жінка.
POSITIFF - "Діаманти"
Олексій Завгородній цією роботою хотів нагадати, як важливо мати в своїх серцях місце для любові.
KRISTONKO & JULIK - "Вистоїмо"
Даний трек покликаний достукатись до сердець людей, які розлучені відстанню та різними життєвими обставинами. Попри усе: Україна, українці вкотре доводять що “зливи” можна подолати і завжди після темряви є світло. Пісня несе глибокий сенс, а сама злива є метафорою стосунків людей".
Golubenko - "Мінімум"
Цей трек описує складні, болісні стосунки, які перебувають на межі любові та ворожнечі. Ліричний герой переживає глибокий внутрішній конфлікт, адже, незважаючи на сильні почуття, стосунки є токсичними та руйнівними для них обох. Герой намагається витіснити ці емоції, "заховати" її у своїй голові, але зв'язок надто сильний. Попри бажання забути і почати нове життя, він все ще залежний.
SadSvit - "Зіниці"
Богдан Розвадовський випустив довгоочікуваний альбом "Цвіт магнолії", над яким він працював півтора роки. Артист каже, що це не просто музика, це відображення надії, моменту "тут і зараз", і його перехід до чогось нового. Пропонуємо вашій увазі послухати трек "Зіниці" з цієї платівки.
Tery feat. Liia - "Твій"
Артист з містечка Ланівці випустив альбом "Як тебе знайти?", в якому ви точно знайдете щось для свого настрою у прохолодний листопадовий вечір. Ось хоча б послухайте трек "Твій".
Vlad Darwin - "Небесна"
Артист випустив пісню-емоційну посвяту своїй дружині Христині Марті на п’яту річницю шлюбу. Ця композиція відображає переживання, знайомі багатьом подружнім парам, які свідомо будують і зміцнюють довготривалі стосунки в родині.
Околиця - "Пробач"
Дуже приємна лірика у свіжій пісні від молодої сонграйтерки, яка "всіляко паплюжить українську мову".
SOWA - "Колишній"
За словами Діани Горбяк, її нова пісня - це "гімн нової свободи і сили, яка приходить після розчарування".
Також не можна оминути увагою й ці пісні:
Юля Юріна - "Церковка"
Білий Бо - "Опіки"
Phil It - "На самоті"
Sasha Boole - "Бути поруч"
BUREMNA - "Я не та"
Уляна Дель Рей - "BNW"
Нещодавно стали відомі імена номінантів популярної премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2024.
А ще ми писали про переможців MTV EMA 2024, і одна співачка забрала найбільшу кількість нагород.