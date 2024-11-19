20 новых украинских песен и клипов, от которых вы будете в восторге

Ни для кого не секрет, что украинские артисты - одни из самых талантливых в мире. И песни, которые наши музыканты презентовали в середине ноября этого года, еще раз подтверждают это.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-20 новинок украинской музыки, которые точно не оставят вас безразличными и зарядят осенним настроением.

ZLATA OGNEVICH - "Мости"

Это история, которая найдет отклик в каждом, кто переживал сложное расставание, когда на сердце остаются только шрамы. Но в то же время, в каждом, кто выбрал себя и решил идти своим путем.

Vivienne Mort - "Ізюм" і "Усі в мені"

Откройте сердце и чувствуйте! Даниэла Заюшкина и Ко поделились сразу двумя видео на песне из альбома "Фата". По словам фронтвумен группы, эти треки - "рефлексия на личное знакомство со злом, которого раньше не знала, и добром, которое ему противодействует". А песню "Усі в мені" певица написала, "когда начала терять героев, которых успела полюбить, и сердце стало домом для их бессмертия".

The Unsleeping - "Справжній бедрум панк"

Данное видео предлагает заглянуть внутрь первого одноименного альбома коллектива, который претендует на звание икон украинской альтернативной сцены.

Kalush Orchestra - "Коли"

Это песня о долговечной любви, которая выдерживает все испытания и становится настоящим убежищем для двоих. Даже после долгих разлук и ежедневных забот их объятия остаются храмом, куда они возвращаются за теплом. Это история о любви, которая объединяет и дарит свет независимо от времени.

квіткіс - "Суперклас"

Текст композиции рисует картину города, охваченного огнем. Однако это не просто физический пожар, а символическое сгорание старого мира, старых правил и норм. Герои песни, вместо того чтобы спасаться, остаются в этом хаосе, любя и чувствуя себя свободными от любых ограничений. По словам участников группы, эта песня "о любви, которая ныне и во веки веков - абсолютная ценность, способна придать смысл жизни даже в самые сложные моменты".

MamaRika - "Не иди"

Певица выпустила новый пронзительный трек, которым хочет напомнить каждому мужчине, что самое главное сокровище в его жизни - его любимая женщина.

POSITIFF - "Бриллианты"

Алексей Завгородний этой работой хотел напомнить, как важно иметь в своих сердцах место для любви.

KRISTONKO & JULIK - "Вистоїмо"

Данный трек призван достучаться до сердец людей, которые разлучены расстоянием и разными жизненными обстоятельствами.

Golubenko - "Мінімум"

Этот трек описывает сложные, болезненные отношения, которые находятся на грани любви и вражды. Лирический герой испытывает глубокий внутренний конфликт, ведь, несмотря на сильные чувства, отношения токсичны и разрушительны для них обоих. Герой пытается вытеснить эти эмоции, "спрятать" ее в своей голове, но связь слишком сильна. Несмотря на желание забыть и начать новую жизнь, он все еще зависим.

SadSvit - "Зіниці"

Богдан Розвадовский выпустил долгожданный альбом "Цвіт магнолії", над которым он работал полтора года. Артист говорит, что это не просто музыка, это отражение надежды, момента "здесь и сейчас", и его переход к чему-то новому. Предлагаем вашему вниманию послушать трек "Зіниці" с этой пластинки.

Tery feat. Liia - "Твій"

Артист из городка Лановцы выпустил альбом "Як тебе знайти?", в котором вы точно найдете что-нибудь для своего настроения в прохладный ноябрьский вечер. Вот хоть послушайте трек "Твій".

Vlad Darwin - "Небесна"

Артист выпустил песню-эмоциональное посвящение своей жене Кристине Марте на пятую годовщину брака. Эта композиция отражает переживания, знакомые многим супружеским парам, сознательно строящим и укрепляющим долгосрочные отношения.

Околиця - "Пробач"

Очень приятная лирика в свежей песне от молодой сонграйтерши, которая "всячески порочит украинский язык".

SOWA - "Колишній"

По словам Дианы Горбяк, ее новая песня - это "гимн новой свободы и силы, которая приходит после разочарования".

Также нельзя обойти вниманием и эти песни:

Юля Юрина - "Церковка"

Білий Бо - "Опіки"

Phil It - "На самоті"

Sasha Boole - "Бути поруч"

BUREMNA - "Я не та"

Ульяна Дель Рэй - "BNW"