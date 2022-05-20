20 мая: что сегодня нельзя делать, основные приметы, у кого именины
20 мая 2022 года православный мир отмечает воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
Что можно и нельзя делать, традиции, главные приметы - читайте далее в материале Styler.
Отметим, что этот праздник посвящен Библейским событиям, произошедшим в 4 веке на территории Византии. В народе его называют Купальница и Иван-бражник.
После кончины первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение.
В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением.
Главные приметы этого дня
- Радуга вечером — погода будет ясной.
- Радуга утром — дождливый день.
- Кольцо вокруг луны — к ветру.
- На восходе лучи солнца разных цветов — к плохой погоде.
- Дождь — к теплому сентябрю.
- Дождь создает на лужах пену — ненастье окажется продолжительным.
- Радуга, в которой преобладает зеленый цвет — к дождю.
- На закате солнце красное и кажется больше обычного — к ветреной погоде.
- Пчелы с самого утра активно летают — будет гроза.
- Муравьи лезут на ноги — к жаре.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя заниматься гаданиями, предсказаниями будущего — судьбу можно изменить в худшую сторону.
- Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова — в душе поселится негатив.
- Нельзя лгать, преувеличивать, лицемерить, льстить, говорить неправду о других людях, разводить слухи и сплетни —ложь вас не приведет ни к чему другому, кроме проблем и неурядиц, которые изменят жизнь человека.
Именины или день ангела отмечают обладатели следующих имен: Антон, Иван, Михаил и Степан.
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