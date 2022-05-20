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20 мая: что сегодня нельзя делать, основные приметы, у кого именины

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Пятница 20 мая 2022 06:01
20 мая: что сегодня нельзя делать, основные приметы, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

20 мая 2022 года православный мир отмечает воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Что можно и нельзя делать, традиции, главные приметы - читайте далее в материале Styler.

Отметим, что этот праздник посвящен Библейским событиям, произошедшим в 4 веке на территории Византии. В народе его называют Купальница и Иван-бражник.

После кончины первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение.

В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением.

Главные приметы этого дня

  • Радуга вечером — погода будет ясной.
  • Радуга утром — дождливый день.
  • Кольцо вокруг луны — к ветру.
  • На восходе лучи солнца разных цветов — к плохой погоде.
  • Дождь — к теплому сентябрю.
  • Дождь создает на лужах пену — ненастье окажется продолжительным.
  • Радуга, в которой преобладает зеленый цвет — к дождю.
  • На закате солнце красное и кажется больше обычного — к ветреной погоде.
  • Пчелы с самого утра активно летают — будет гроза.
  • Муравьи лезут на ноги — к жаре.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя заниматься гаданиями, предсказаниями будущего — судьбу можно изменить в худшую сторону.
  • Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова — в душе поселится негатив.
  • Нельзя лгать, преувеличивать, лицемерить, льстить, говорить неправду о других людях, разводить слухи и сплетни —ложь вас не приведет ни к чему другому, кроме проблем и неурядиц, которые изменят жизнь человека.

Именины или день ангела отмечают обладатели следующих имен: Антон, Иван, Михаил и Степан.

Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.

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