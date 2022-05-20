20 травня: що сьогодні не можна робити, основні прикмети, у кого іменини
20 травня 2022 року православний світ відзначає спогад явища на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.
Що можна і не можна робити, традиції, головні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.
Відзначимо, що це свято присвячене біблійним подіям, що відбулися в 4 столітті на території Візантії. У народі його називають Купальниця і Іван-бражник.
Після смерті першого християнського благовірного імператора Костянтина Великого імператорський престол зайняв його син Констанцій, який ухилився в єресь Арія, що заперечував єдиносущя Сина Божого з батьком. В утвердження святого Православ'я Господь явив в Єрусалимі дивне знамення.
У дні Святої П'ятидесятниці, 7 травня 351 року, о третій годині ранку на небі з'явилося зображення рівнокінечного Хреста Господнього, сяяло невимовним світлом, що перевершував світло сонця. Свідком був весь народ, вражений великим жахом і подивом.
Головні прикмети цього дня
- Веселка ввечері - погода буде ясною.
- Веселка вранці - дощовий день.
- Кільце навколо місяця - до вітру.
- На сході промені сонця різних кольорів - до поганої погоди.
- Дощ - до теплого вересня.
- Дощ створює на калюжах піну - негода виявиться тривалим.
- Веселка, в якій переважає зелений колір — до дощу.
- На заході сонце червоне і здається більше звичайного - до вітряної погоди.
- Бджоли з самого ранку активно літають - буде гроза.
- Мурахи лізуть на ноги-до спеки.
Що не можна робити в цей день
- Не можна займатися ворожіннями, прогнозами майбутнього - долю можна змінити в гіршу сторону.
- Не можна лаятися, лихословити, чортихатися, вживати лайливі слова - в душі оселиться негатив.
- Не можна брехати, перебільшувати, лицемірити, лестити, говорити неправду про інших людей, розводити чутки і плітки - брехня вас не приведе ні до чого іншого, крім проблем і негараздів, які змінять життя людини.
Іменини або День ангела відзначають володарі наступних імен: Антон, Іван, Михайло і Степан.
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