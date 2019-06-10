20-летний Зеленский: в сети всплыло уникальное фото

В сети появилось уникальное фото, на котором запечатлен президент Украины Владимир Зеленский и другие участники студии "Квартал 95". Этот снимок был сделан в конце 90-х, когда Зеленский и его команда "95-й квартал" еще играли в КВН.

На фото можно увидеть не только молодого Владимира Зеленского, но и других артистов, которые прославились на всю Украину. Например, на черно-белой фотографии запечатлены Елена Кравец, Александр Пикалов, Юрий Крапов, Юрий "Юзик" Корявченков, Денис Манжосов (бывший участник "Квартала 95") и другие юмористы.

Снимок опубликовала женщина по имени Галина, которая проживает в родном для Владимира Зеленского Кривом Роге, на одном из сайтов объявлений.

"Много лет назад в нашей семье появилось это фото, где запечатлены еще очень молодые ребята команды КВН "95-й квартал", которая образовалась в 1997 году, и будущий президент нашей страны. Даже дочка не помнит, где и кто подарил ей, тогдашней школьнице, это фото. Мы вспомнили о нем, когда Владимир Зеленский стал президентом. На этом уникальном фото ему, по-моему, около 20 лет. Зеленский - в нижнем ряду, второй слева", - рассказала Галина.

Зеленский и команда "95-й квартал" в конце 90-х (фото: olx.ua)

Добавим, что эту фотографию женщина выставила на продажу. Купить уникальный снимок можно всего за 200 грн.

Ранее мы писали о том, что президент нашей страны Владимир Зеленский помогает некоторым украинцам заработать.

Напомним, недавно мы рассказывали вам о вредных привычках Зеленского. Оказывается, что президент курил более 20 лет и пил по 14 чашек кофе в день.

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