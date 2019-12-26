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20-летний украинский футболист позвал любимую замуж посреди поля (фото)

STYLERПерсоны    26.12.2019 - 11:10
20-летний украинский футболист позвал любимую замуж посреди поля (фото)
Андрей Лунин сделал предложение девушке (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Андрей Лунин, вратарь "Вальядолида", встречается с любимой несколько лет

Андрей Лунин, украинский футболист, играющий на правах аренды за испанский "Вальядолид", сделал предложение любимой девушке посреди футбольного поля на стадионе "фиолетовых".

20-летний вратарь решил стать на колено 25 декабря, когда в Испании празднуют Рождество.

Лунин разместил в Instagram снимок, судя по которому возлюбленная сказала Андрею заветное "да".

20-летний украинский футболист позвал любимую замуж посреди поля (фото)

Андрей Лунин сделал предложение девушке (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Судя по соцсетям, Андрей встречается с возлюбленной уже очень давно. На одном из снимков, сделанных еше в феврале 2019-го, футболист признался девушке в любви, написав цифру 3,6. Вероятно, они вместе уже четыре с половиной года.

20-летний украинский футболист позвал любимую замуж посреди поля (фото)20-летний украинский футболист позвал любимую замуж посреди поля (фото)

Андрей Лунин с любимой девушкой (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Отметим, что недавно Лунин провел дебютный матч за "Вальядолид" и сумел сохранить ворота "на замке". Украинец присоединился к "бело-фиолетовым" еще в августе 2019-го, но несмотря на 17 заявок на матчи на поле его не выпускали.

22 июня 2018 перешел Лунин за 9 млн евро в испанский клуб "Реал Мадрид". А в августе отправился в аренду в "Вальядолид". Появилась также информация, что "Вальядолид" готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с "Реалом" по Лунину, поскольку украинский вратарь не получает игровой практики в нынешнем клубе.

Напомним, летом 2019 года Андрей стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, и был признан лучшим голкипером турнира.

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