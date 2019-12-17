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"Вальядолид" готов отпустить Лунина назад в "Реал"

Новости » Спорт     17.12.2019 - 18:34
"Вальядолид" готов отпустить Лунина назад в "Реал"
Фото: Андрей Лунин (realvalladolid.es)

Кипер так и не дебютировал в своей новой команде

"Вальядолид" готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с мадридским "Реалом" по украинскому голкиперу Андрею Лунину. Об этом сообщает Marca.

Украинский вратарь не получает игровой практики в нынешнем клубе, и "сливочные" хотят вернуть его уже в январе.

"Лунин по-прежнему является нашим игроком. Но "Реал" для нас - дружественный клуб, если они захотят вернуть его, то не будет никаких проблем, - сказал спортивный директор "бело-фиолетовых" Мигель Анхель Гомес.

Лунин перешел в "Вальядолид" прошлым летом на правах аренды, но пока не провел ни одного матча. В нынешнем сезоне во всех играх за "Вальядолид" выходил Хорди Масип.

В прошлом сезоне Лунин был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

Летом Андрей стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины и был признан лучшим голкипером турнира.

Украинец занял пятое место в голосовании за лучшего молодого игрока 2019 года по версии France Football. Также он претендовал на звание лучшего игрока года среди европейских футболистов до 21 года Golden Boy-2019. Лунин прекратил борьбу за награду, остановившись на достижении топ-20.

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