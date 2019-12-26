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20-річний український футболіст покликав кохану заміж посеред поля (фото)

STYLERПерсони    26.12.2019 - 11:08
20-річний український футболіст покликав кохану заміж посеред поля (фото)
Андрій Лунін зробив пропозицію дівчині (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Андрій Лунін, воротар "Вальядоліда", зустрічається з коханою кілька років

Андрій Лунін, український футболіст, який грає на правах оренди за іспанський "Вальядолід", зробив пропозицію коханій дівчині посеред футбольного поля на стадіоні "фіолетових".

20-річний воротар вирішив стати на коліно 25 грудня, коли в Іспанії святкують Різдво.

Лунін розмістив в Instagram знімок, судячи з якого кохана сказала Андрію заповітне "так".

20-річний український футболіст покликав кохану заміж посеред поля (фото)

Андрій Лунін зробив пропозицію дівчині (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Судячи з соцмереж, Андрій зустрічається з коханою вже дуже давно. На одному зі знімків, зроблених ще в лютому 2019-го, футболіст зізнався дівчині в коханні, написавши цифру 3,6. Ймовірно, вони разом вже чотири з половиною роки.

20-річний український футболіст покликав кохану заміж посеред поля (фото)20-річний український футболіст покликав кохану заміж посеред поля (фото)

Андрій Лунін з коханою дівчиною (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Зазначимо, що нещодавно Лунін провів дебютний матч за "Вальядолід" і зумів зберегти ворота "на замку". Українець приєднався до "біло-фіолетових" ще в серпні 2019-го, але незважаючи на 17 заявок на матчі на поле його не випускали.

22 червня 2018 Лунін перейшов 9 млн євро в іспанський клуб "Реал Мадрид". А в серпні відправився в оренду в "Вальядолід". З'явилася також інформація, що "Вальядолід" готовий достроково розірвати орендну угоду з "Реалом" по Луніну, оскільки український воротар не отримує ігрової практики в нинішньому клубі.

Нагадаємо, влітку 2019 року Андрій став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України, і був визнаний найкращим голкіпером турніру.

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