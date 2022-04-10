20-летний герой-танкист в одиночку "раскрошил" 2 танка и 3 БМП оккупантов (видео)

Отмечается, что в бою взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

У парня на счету два года службы, тысячи боевых историй и полная уверенность в своих силах. На видео украинец раскрыл некоторые детали, как ему удалось уничтожить военную технику РФ под Северодонецком.

"В танках все россияне сгорели, как и положено", - докладывает наш военный.