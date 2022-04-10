20-летний герой-танкист в одиночку "раскрошил" 2 танка и 3 БМП оккупантов (видео)

Украинский воин с позывным “Кот” уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России. Ему всего 20 лет, но мужества не занимать.
Об этом сообщают на видео в сети.
Отмечается, что в бою взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.
У парня на счету два года службы, тысячи боевых историй и полная уверенность в своих силах. На видео украинец раскрыл некоторые детали, как ему удалось уничтожить военную технику РФ под Северодонецком.
"В танках все россияне сгорели, как и положено", - докладывает наш военный.
Как мы ранее сообщали, Минобороны показало лица воинов, защищающих украинцев от врага.
Ранее мы писали, что люди встречают украинских военных под Киевом. Появилось видео, на которое нельзя смотреть без слез.
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