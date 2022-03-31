Минобороны показало лица воинов, защищающих украинцев от врага (видео)
Скриншот видео: Лица воинов ВСУ показали в Министерстве обороны
В Минобороны показы видео с лицами украинских защитников - воинов, которые сейчас защищают от врага нашу землю.
Видео поделилась пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Они нас защищают. Мы им доверяем. Лица украинских воинов. Мы победим", - подписаны кадры.
На видео мы можем взглянуть в глаза наших ребят. В которых несмотря на усталость отражается уверенность в победе Украины над путинским злом.
В комментариях люди пишут, что гордятся своими защитниками:
- Найкрасивіші, найсміливіші, найвідважніші, найдобріші мужчини у світі - наші захисники.
- Боже, які герої, які красуни. Дякуємо вам, дорогенькі. Низький уклін.
- Господи, охорони і збережи наших Захисників, та допоможи зруйнувати клятого ворога.
- Пишаюся, Дякую, Вклоняюся! Бережіть себе! Ви найкращі!
- Які ж вони усі гарні. Хай кожна мить їх життя буде благословенна.
Ранее мы писали, что люди встречают украинских военных под Киевом. Появилось видео, на которое нельзя смотреть без слез.
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