Минобороны показало лица воинов, защищающих украинцев от врага (видео)

В Минобороны показы видео с лицами украинских защитников - воинов, которые сейчас защищают от врага нашу землю.

"Они нас защищают. Мы им доверяем. Лица украинских воинов. Мы победим", - подписаны кадры.

На видео мы можем взглянуть в глаза наших ребят. В которых несмотря на усталость отражается уверенность в победе Украины над путинским злом.

В комментариях люди пишут, что гордятся своими защитниками: