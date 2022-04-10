20-річний герой-танкіст самотужки "розкришив" 2 танки і 3 БМП окупантів (відео)

Український воїн з позивним "Кіт" знищив 2 танки та 3 БМП 2-го армійського корпусу ЗС Росії. Йому всього 20 років, але мужності не позичати.
Про це повідомляють на відео в мережі.
Зазначається, що в бою взято полонених, значну кількість противника знищено.
У хлопця на рахунку два роки служби, тисячі бойових історій і повна впевненість у своїх силах. На відео українець розкрив деякі деталі, як йому вдалося знищити військову техніку РФ під Сєвєродонецьком.
"У танках всі росіяни згоріли, як і належить", - доповідає наш військовий.
Як ми раніше повідомляли, Міноборони показало обличчя воїнів, які захищають українців від ворога.
Раніше ми писали, що люди зустрічають українських військових під Києвом. З'явилося відео, на яке не можна дивитися без сліз.
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