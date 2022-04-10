20-річний герой-танкіст самотужки "розкришив" 2 танки і 3 БМП окупантів (відео)

Зазначається, що в бою взято полонених, значну кількість противника знищено.

У хлопця на рахунку два роки служби, тисячі бойових історій і повна впевненість у своїх силах. На відео українець розкрив деякі деталі, як йому вдалося знищити військову техніку РФ під Сєвєродонецьком.

"У танках всі росіяни згоріли, як і належить", - доповідає наш військовий.