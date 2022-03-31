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Люди встречают украинских военных под Киевом: видео, на которое нельзя смотреть без слез

Новина українською →
Київська область, Четверг 31 марта 2022 11:24
Люди встречают украинских военных под Киевом: видео, на которое нельзя смотреть без слез Коллаж РБК-Украина: Как люди в селах под Киевом встречают ВСУ
Автор: Светлана Мащенко

Украинские военные активно зачищают от российского врага захваченные населенные пункты. Местные жители, которые не смогли вовремя выехать и попали под оккупацию, теперь радуются нашим ВСУ.

В сети появилось видео, на котором люди в Киевской области встречают наших.

На кадрах видно, что два человека прячутся у забора, пока военные проводят зачистку - обследуют территории.

"Добрый вечер, мы из Украины!" - здоровается военный.

На что пожилая женщина начинает плакать и благодарить ребят.

"Бабуличка, это вам спасибо. Простите, что запустили их сюда", - отвечает защитник.

Теперь эти люди смогут почувствовать себя в относительной безопасности. По крайней мере с земли, ведь враг продолжает авианалетами пытаться истощить украинцев физически и морально. Однако ему этого точно не удастся!

Ранее мы писали, что появилось видео, на котором авто едут через мины под Киевом.

Также 33-летняя украинка рассказала на весь мир историю о том, как российские военные насиловали ее, пока маленький сын плакал в подвале.

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