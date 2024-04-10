2 сорти картоплі, які не рекомендують садити в Україні

Що потрібно знати про картоплю

Усі сорти поділяються на ранні, середньостиглі та пізньостиглі. Досвідчені городники радять змішувати та садити усі три види.

Ранні сорти дають великий врожай, така картопля дозріває за 40-50 днів, тому можна встигнути зібрати урожай двічі. Але вона погано зберігається.

Кожних п'ять років потрібно робити сортооновлення. Можна купляти нові сорти або виростити картоплю для посадки з нового насіння.

Не варто купляти на посадку в західних та північних областях картоплю, яка вирощена на півдні, і навпаки. Бо такі сорти можуть рости дуже погано через зміну температурного режиму.

Кожного року, або хоча б раз на два роки потрібно міняти ділянку для картоплі. Земля виснажується, у ній накопичується багато шкідників і з кожним роком урожай буде все гірше. Садити картоплю можна після огірків, буряку чи гарбузів. А от після помідорів чи соняшників - не варто.

За ґрунтом, де ви будете садити картоплю, потрібно доглядати й обов'язково використовувати добрива, інакше розраховувати на гарний врожай не варто. Суха та потріскана земля для цього овочу не підходить, бо картоплі потрібна волога.

Які сорти картоплі не варто обирати

Не варто садити картоплю, яка минулого року не вродила. Потрібні нові сорти.

Перед посадкою усю картоплю потрібно ретельно підготувати - перебрати, позбавитися від хворої та зіпсованої.

Для посадки потрібно обирати сорти, які будуть добре рости, довго лежати та мають хороші смакові якості. А ще - стійкі до погоди та різних шкідників. Одна з найбільших проблем городників - парша. Побачити зараження, коли картопля зійшла - неможливо, а от при зборі може бути неприємний сюрприз.

Досвідчені городники кажуть, що найбільше схильні до парши ті сорти картоплі, у яких тонка шкурка, або ті, що мають самі по собі червонуватий колір.

Найгірші сорти:

Загадка - це ранній сорт, призначений для універсального застосування. Смакові якості такої картоплі добрі, але вона має середню стійкість проти альтернаріозу, фітофторозу і сильно вражається сухою фузаріозною гниллю.

Невська стандарт - середньоранній сорт з хорошим урожаєм, з гарним смаком і вона добре зберігається. Однак вона відносно стійка проти вірусів, ризоктоніозу, фітофторозу, парши. А ще погано переносить обламування паростків перед висаджуванням.

Але, як кажуть городники, не буває поганих сортів картоплі. Є неправильний підхід, необроблена земля, поганий догляд та відсутність досвіду.

Які помилки приводять до поганого врожаю картоплі

Довгі паростки. Якщо картопля сильно проросла перед висаджуванням, вона довго сходитиме або не зійде зовсім. Тому довгі паростки необхідно вкоротити до 3 см. Саму картоплю за тиждень до висаджування в ґрунт необхідно виставити на світло.

Густе висаджування. Картоплі для доброго врожаю необхідний простір, тому помилкою є висаджувати її занадто тісно одна до одної. Відстань між лунками має бути не меншою за 40 см, а оптимальна відстань між рядками становить приблизно 70 см.

Раннє чи пізнє висаджування. Оптимальним часом для висаджування картоплі є час, коли на деревах розпускається листя. Максимальний термін висаджування картоплі – початок третьої декади травня. Занадто раннє висаджування позначиться на якості врожаю.

Неправильні добрива. Щоб урожай був великим і якісним, картоплю необхідно удобрювати на кожному етапі зростання:

під час появи бадилля підживити азотними добривами

коли бадилля виросте застосувати калійні добрива

під час цвітіння додати фосфорні добрива

Ранній збір урожаю. Урожай картоплі можна збирати після того, як бадилля стане сухим. Зібраний урожай не можна залишати на сонці.